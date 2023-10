Cinco razones para no perderse a The Warning, la banda de rock que vista Bogotá

La banda mexicana The Warning se presentará en el Royal Center de Bogotá este 7 de octubre. Foto: Cortesía - Cortesía

Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, las hermanas que conforman la banda de rock The Warning, ya aterrizaron en Bogotá para el concierto que ofrecerán este sábado en el Royal Center. El trío originario de Monterrey, que ya ha brillado en dos ediciones del festival bogotano Rock al Parque, acaba de triunfar en los MTV Video Music Awards de este año y promete dar un espectáculo cargado de mucha energía para las personas fanáticas del género. Para quienes no las conocen, estas son cinco razones para animarse a verlas.

Talento joven, con experiencia madura

A pesar de su corta edad —la mayor, Daniela, apenas tiene 23 años—, las tres hermanas han demostrado una madurez y habilidad musical impecable que ha sido reconocida y alabada por críticos musicales como el músico, productor y maestro musical Javier García Harel, más conocido como Shauntrack.

“Hay tablas ya, han experimentado muchos conciertos y saben cómo resolver... Los temas están guapos, están muy bien hechos, se van moviendo más y son más expresivas. Se ven que los padres les han inculcado música desde extremadamente pequeñas”, dijo el analista en un recorrido por su historial.

Desde su primer álbum, XXI Century Blood, se les ha visto una evolución increíble. Su último disco, Error, exhibe ya una madurez enorme. No querrá perderse el espectáculo que tienen en este punto de sus carreras.

Ellen las impulsó y Metallica las hizo famosas

Las hermanas Villarreal empezaron a subir covers de canciones de bandas como Guns N’ Roses y Metallica a YouTube. El espectáculo matutino de Ellen DeGeneres se fijó en su talento y las invitó a entrevistarlas y a que tocaran en vivo. Luego las cosas fueron diferentes para ellas. Sin embargo, lo que realmente las impulsó fue un cover que hicieron de ‘Enter Sandman’ de Metallica. El video recibió comentarios de la banda Los Ángeles, que luego las invitó a participar en el tributo de los 30 años del aniversario de su mítico ‘Black Album’. Pocos artistas pueden presumir de las alabanzas de una de las bandas más legendarias del rock.

Un impulso para las mujeres en el género

Las Villarreal han roto muchas barreras en la industria, donde predominan artistas masculinos. Su éxito internacional es un testimonio de empoderamiento y universalidad de la música rock, que ha llevado a que más mujeres observen su evolución e intenten lanzarse por este mismo camino. Ahora, en lugar de hacer covers de bandas estadounidenses, son ellas quienes ven cómo mujeres jóvenes realizan homenajes de sus propias canciones.

Conexión con sus fanáticos

La familia ha construido una relación muy positiva con sus seguidores, genuina y profunda. Dedican tiempo a trabajar no solo en su música, sino en la conexión con quienes las escuchan. En entrevistas con medios, siempre destacan la admiración que tienen por sus seguidores, a quienes saludan en persona. Comparten con regularidad espacios para tomarse fotos con los grupos de fanáticos en todos los países, lo que muestra el gran profesionalismo con el que toman su carrera artística.

Error

Su más reciente álbum es un trabajo sorprendente. ‘Error’ ha sido calificado con un 72 sobre 100 en la puntuación de Album of the Year. En él se ven dos facetas: la crítica al ser humano, digno de la influencia que tiene la banda británica Muse en las jóvenes —con quienes, de hecho, ya compartieron escenario—, y explora el lado sensible de sus emociones. Acá puede encontrar su último trabajo. Las boletas para verlas están disponibles en Tu Boleta. El concierto será este de octubre a las 7:00 p. m., en el Royal Center de Bogotá.

