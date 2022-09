Coldplay casi cancela su concierto en Colombia, estas serían las razones

La banda británica Coldplay usa elementos y acciones que aportan al cuidado del medio ambiente y la disminución del CO₂ en sus giras. EFE/ Francisco Guasco Foto: EFE - Francisco Guasco

Una de las bandas más reconocidas a nivel mundial y que desde hace varios años empezó a dejar una huella importante en el mundo de la música, viene a Colombia, y a pesar de que la espera ya es corta, en un inicio se temió por la cancelación de este y los demás conciertos.

Actualmente, Coldplay está recorriendo diferentes países para promocionar su gira “Music Of The Spheres”, la más reciente propuesta artística que deja ver todo el talento de la banda compuesta por Chris Martin, el vocalista, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

Sus shows, que son una puesta en escena que va más allá de cantar sus canciones en un escenario, traen detrás una producción gigantesca que requiere de inversión monetaria y de tiempo para que el resultado sea el que los fanáticos esperan.

Recientemente, en una actividad con ColdplayXtra LIVE, un formato de entrevista en YouTuve que sigue los temas más importantes de la banda, el cantante Chris Martin y el guitarrista Jonny Buckland estuvieron hablando de los retos que tuvo esta nueva gira y cómo casi tienen que cancelarla por problemas económicos.

Los detalles de la crisis económica de la banda

Durante la entrevista, el cantante y cofundador de la banda, aseguró que el momento previo a la realización de la gira se vio obstaculizado por problema de dinero. “Se volvió financieramente complicado, algo que no habíamos vivido antes. Realmente nunca tuvimos una gran crisis financiera”, afirmó Chris Martín, quien también reveló que “esta fue la primera vez que hubo un punto en el que no pudimos hacer la gira debido a la situación del dinero”.

A pesar de las dudas que tenían la banda y el equipo de producción que estaba detrás de la situación y de la realización de este gran evento, hubo una ayuda adicional que llegó para hacer posible que el “Music Of The Spheres” se pudiera realizar como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy.

De acuerdo con lo que comentó Chris Martin, una persona anónima fue la inyección monetaria que los “salvaron”. “Por suerte tuvimos algo de ayuda, salvaron el día e hicimos algunos cambios”, contó el británico.

Afortunadamente y después de pasar por estos momentos de incertidumbre, la banda logró traer al mundo el tour más esperado. “Esta gira fue para probar cosas nuevas y algunas de ellas funcionan y otras no. Somos muy afortunados de poder sufrir pérdidas y sobrevivirlas”, contó el cantante británico.

¿Cuándo viene Coldplay a Colombia?

El “Music Of The Spheres” llega a Bogotá con lo mejor de su show musical y de luces este 16 y 17 de septiembre en el Estadio El Campín.

La banda empezó su recorrido en Costa Rica en marzo de 2022 y desde esa fecha ha logrado vender más de 5,4 millones de boletas.

Las próximas fechas que vienen para Coldplay en Latinoamérica, incluyen a Chile, Perú, Brasil y Argentina, en lo que queda del mes de septiembre, todo octubre y noviembre de 2022.

La cuota ecológica de los conciertos de Coldplay

Dentro de sus protocolos de producción, la banda británica incluye el cuidado del medio ambiente por medio de la reducción del uso de CO₂ durante sus giras, “nos comprometemos a reducir las emisiones directas de la gira en más del 50 % en comparación con nuestra gira anterior (2016-17) y trabajar con nuestros socios y proveedores para reducir sus impactos y emisiones tanto como sea posible”, afirma la banda por medio de su página web oficial.