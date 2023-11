Concierto de Blur hoy en Bogotá: boletas disponibles, horarios y recomendaciones

La banda británica Blur se presenta por primera vez en Colombia, tras 35 años de carrera. Foto: EFE - Alejandro García

Por primera vez en sus 35 años de carrera, la agrupación británica Blur se presentará en Colombia este martes 21 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá. A inicios de este año, la banda, dueña de algunos éxitos como “Coffee and Tv”, “Song 2″ y “Girls and Boys”, confirmó su regreso y la promoción de su álbum “The Ballad of Darren”, lanzado en julio pasado.

La agrupación liderada por Damon Albarn, quien también es cofundador de la banda Gorillaz, hizo oficial su regreso por medio de sus redes sociales, donde confirmaron un tour mundial que inició en Europa con presentaciones en Londres, en el Wembley Stadium y en el festival Primavera Sound de Barcelona.

Ahora, los británicos estarán pisando tierras colombianas por primera vez en la historia. Y hablando de asuntos históricos, la carrera de Blur está cargada de sucesos importantes que han adoquinado el camino del indie rock, del indie pop y de las nuevas distorsiones post punk.

Apertura de puertas y horarios concierto Blur en Bogotá

De acuerdo con la información revelada por los organizadores del concierto, la apertura de puertas será a las 6:00 p. m., y Blur se estará subiendo al escenario a las 9:00 p. m. Según la página MUSICTRENDS Colombia, el show de la banda británica tendrá una duración de dos horas, lo que significa que serán 30 minutos más del show que ofrecieron en el Corona Capital de México.

Boletas disponibles concierto Blur

Si desea asistir al concierto y no tiene su boleta, aún la puede adquirir por medio de Tuboleta. Todavía hay asientos disponibles en todas las localidades:

Tribuna Fan Sur: $706.000

Tribuna Fan Norte: $706.000

Platea: $529.200

Piso 2 (202-203 y 217-218): $470.300

Piso 2 (204-205 y 215-216): $434.900

Piso 2 (206-214): $399.600

Piso 3 (302-306 y 314-318): $317.100

Piso 3 (307-313): $281.700

Piso 3 (302-306 y 314-318): $281.700

Recomendaciones

No habrá parqueadero oficiales disponibles, por lo que se recomienda buscar otras alternativas de transporte.

No se permite el ingreso de cámaras profesionales, semiprofesionales o selfie stick.

No se permite el ingreso de alimentos, bebidas ni termos de agua.

Prohibido el ingreso de armas y objetos cortopunzantes.

Posible setlist de Blur en Bogotá

La banda de Londres inició el pasado sábado su tramo por Latinoamérica con una presentación en el festival Corona Capital de México. Este martes se presenta en Colombia y luego viajarán a Chile para actuar el viernes.

Teniendo en cuenta su presentación en México, este podría ser su setlist, el cual puede tener variaciones de confirmarse que el concierto en Colombia será de mayor duración:

The Ballad St. Charles Square Popscene Barbaric Beetlebum Trimm Trabb Villa Rosie Goodbye Alert Coffee & TV End of a Century Country House Parklife To The End Sing Girls & Boys Oily Water Advert Song 2 The Heights This Is A Low Lot 105 For Tomorrow Tender The Narcissist The Universal

