El álbum recopila 17 canciones interpretadas por el argentino, el año pasado en el Movistar Arena de Bogotá, en compañía de la Filarmónica Joven de Colombia y el Coro de Misi Producciones.

Diego Torres lanza “Sinfónico”, un álbum con 17 temas que incluye seis canciones navideñas, nueve éxitos de su trayectoria discográfica y dos clásicos del cancionero argentino. (Le puede interesar: Sebastián Yatra, Diego Torres y Juanes reinterpretan canciones navideñas).

Este trabajo fue grabado en diciembre de 2019, cuando Torres ofreció el concierto de Navidad en el Movistar Arena de Bogotá en compañía de la Filarmónica Joven de Colombia, el Coro de Misi Producciones y más de 200 artistas en escena.

El espectáculo “Sinfónico” se emitirá en el continente americano el próximo 18 de diciembre por la TNT en Latinoamérica, y en HBO Latino y HBO MAX para Estados Unidos.

“Diego Torres Sinfónico”, que se puede comprar desde el 25 de diciembre de 2020, cuenta con versiones en español de conocidas canciones navideñas como “Jingle Bells” y “All I Want for Christmas is You”, así como los grandes éxitos del argentino “Color Esperanza”, “Tratar de estar mejor”, y “Un Poquito”.

En el concierto, Diego Torres está acompañado por Gusi, Jiggy Drama, Adriana Lucia, y Ela Taubert bajo la dirección musical del productor y compositor ganador del Grammy, Julio Reyes Copello. (Recordar: “Color esperanza”: artistas iberoamericanos estrenan versión contra coronavirus).