Para celebrar la navidad, diferentes artistas lo hacen cantando villancicos clásicos con ritmos contemporáneos.

Llega el mes de diciembre y con este la navidad. Para celebrar esta época, diferentes artistas han presentado reinterpretaciones de villancicos clásicos con el estilo musical de cada uno. Sebastián Yatra, Diego Torres y Juanes en colaboración con Jay de la Cueva que se unen a cantar villancicos navideños.

El primer clásico de la lista es “Santa Claus is comin’ to town” de Sebastián Yatra: la canción hace parte del EP “Feliz Christmas” de Universal Music, donde además cantan otros ocho artistas latinoamericanos, tanto en inglés como en español. (Le recomendamos: Sebastián Yatra presenta “Santa Claus is comin’ to town”).

Diego Torres y la Filarmónica Joven de Colombia: el cantante argentino cantó junto a la Filarmónica Joven de Colombia diferentes villancicos como “La primera navidad”.

Juanes y Jay de la Cueva estrenan su versión de “El niño del tambor”: el villancico es re interpretado con el estimo musical que los caracteriza. Este hace parte de la colección “Eterna Navidad: celebremos”, álbum en el que diversos artistas rinden homenaje al mítico disco de 1986, “Eterna Navidad”. (Le puede interesar: Artistas colombianos se unen para hacer canción navideña “Mensaje de Paz”).