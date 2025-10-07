Concierto de Guns N’ Roses en Bogotá: se conocieron exigencias y duración del show

El regreso del grupo incluye un repertorio largo y requerimientos mínimos tras bambalinas. Esto se sabe sobre el regreso de los Guns N' Roses a la capital colombiana. Foto: Instagram Guns N' Roses

Después de más de un año de preparación, Bogotá vive esta noche uno de los conciertos más esperados del año: Guns N’ Roses se presenta en el Vive Claro, como parte de su gira mundial que continúa reuniendo a multitudes en América Latina. El grupo encabezado por Axl Rose, Slash y Duff McKagan llega con un espectáculo que, según confirmó la organización, se extenderá por más de tres horas.

La cita es este martes 7 de octubre, con apertura de puertas a las 4:00 p. m.. La agrupación bogotana 1280 Almas será la encargada de abrir la jornada a las 6:40 p. m., mientras que el turno principal de Guns N’ Roses está programado para las 7:40 p. m.. La producción corre por cuenta de Páramo Presenta, en alianza con Mercury Concerts y OCESA.

Las exigencias de los Guns N’ Roses en Bogotá

Pese a la magnitud del show, la revista Vea consultó con Páramo las exigencias de la banda para su paso por Bogotá resultan más bien modestas. De acuerdo con información compartida por la organización, el grupo solicitó toallas negras, agua de diferentes marcas y confirmó que los músicos estarán acompañados por sus esposas durante su estancia en la ciudad.

Así es. Nada de lujos, excentricidades ni listas interminables de requerimientos: solo lo necesario para una jornada intensa en la que la música será la protagonista.

El concierto en Bogotá es el resultado de más de doce meses de gestión por parte de la productora, que coordinó aspectos de logística, permisos y tiempos de gira para concretar el regreso del grupo a Colombia. Esta fecha en el Vive Claro se suma a las paradas que Guns N’ Roses ha hecho recientemente en otros países de la región, reafirmando su conexión con el público latinoamericano.

¿Qué puede y qué no puede llevar al concierto de Guns N’ Roses en Bogotá?

La organización recordó a los asistentes revisar las recomendaciones publicadas en redes oficiales. Entre los objetos no permitidos se encuentran cigarrillos, encendedores, sombrillas, morrales grandes, bebidas, alimentos y cámaras profesionales. Se permite el ingreso de celulares, baterías portátiles, bloqueador solar, impermeables, sombreros o gorras y bolsas pequeñas transparentes tipo ziploc.

Con un repertorio cargado de clásicos, una producción minuciosa y una lista de exigencias sorprendentemente sencilla, Guns N’ Roses promete una noche inolvidable para miles de fanáticos que esperan volver a corear himnos del rock en Bogotá.

