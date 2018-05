Concierto de Roger Waters en Colombia: comienza preventa de boletería

Redacción música

Roger Waters ofrecerá un concierto en Bogotá el próximo 21 de noviembre en el Estadio El Campín, por lo que los organizadores lanzan este miércoles 9 de mayo la preventa de la boletería, cuyos precios varían entre los $99.000 y el $1.000.000. (Leer Confirmado: Roger Waters vuelve a Colombia).

Desde las 9 de la mañana los clientes del Grupo Aval pueden arquirir las boletas y hasta el el viernes 11 de mayo a las 11:59 pm. La venta para el público general será desde el sábado 12 de mayo en todos los puntos de Tu Boleta.

Los organizadores del concierto, Move Concerts, aseguran que el montaje técnico de "Us + Them Tour" de Roger Waters será el "más grande jamás visto en el país", pues consta de una "imponente pantalla" que cubrirá la cancha del estadio de oriente a occidente.

"236 cabinas de sonido cuadrafónico envolvente, 332 puntos de luces y lásers, un montaje escenográfico que alcanzará más de 28 metros de altura sobre el piso, todo para lograr una experiencia sensorial alimentada por una producción audiovisual de última generación; en definitiva, un viaje musical único", dicen.

Roger Waters, vocalista, bajista y genio creativo de Pink Floyd regresa a Colombia, pues hace once años estuvo con la gira "The Dark Side of the Moon Live".

"Será una combinación de mi extensa carrera, mis años junto a Pink Floyd además de algunas composiciones recientes… Probablemente 80% del repertorio será material antiguo y el 20% restante nuevo, sin embargo todo estará enlazado por un tema general. Será algo divertido y sensacional. Te lo prometo", dijo Roger Waters en un comunicado.

El show de Roger Waters presenta una reflexiva mirada al mundo actual, sumado a una gran producción audiovisual y tecnológica que llevarán al espectador a una travesía compuesta por canciones de los álbumes más celebrados de Pink Floyd ("The Dark Side of the Moon", "The Wall", "Animals", "Wish You Were Here"), además del material en solitario de su álbum "Is This the Life We Really Want?", editado el año anterior con gran éxito.

Precios Roger Waters "Us + Them Tour" Bogotá

Gramilla platino sentado – The Wall $1.000.000*

Gramilla sentado – Comfortably Numb $700.000*

Gramilla general – Us + Them $200.000*

Occidental baja – Wish You Were Here $580.000*

Occidental alta – The Dark Side of The Moon $250.000*

Oriental baja – Wish You Were Here $580.000*

Oriental alta – The Dark Side of The Moon $250.000*

Norte baja – Time $99.000*

Norte alta – Animals $180.000*

*Aplican costos de servicio tiquetera TuBoleta