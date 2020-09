View this post on Instagram

Hace 32 años, un 18 de septiembre muchos de ustedes a esta hora, 7:34 am, apenas regresaban a sus casas. Lo recuerdan? Si quieres conocer esta historia de amor cantada en los años maravillosos del rock en español no puedes perderte: Cuando Seas Grande, El Musical! Función exclusiva vía streaming para todo el mundo desde el @movistararena este 26 de septiembre a las 20:00 (Hora Colombia) a través de la plataforma de @tuboleta www.tuboleta.com Un evento @wradioco . #Del88 #cuandoseasgrande .