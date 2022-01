Cyn Santana, a la conquista del mercado latino

Cyn Santana grabó el video de "PQNMJ" en su ciudad natal, con el fin de mostrar algo de su esencia. / Archivo Particular

La música para Cyn Santana ha sido desde siempre un lenguaje. Con ella ha logrado conectar más público de lo que la artista pudiera imaginar. Ha traspasado las fronteras de su natal Nueva York y ha llegado hasta los mercados latinos cantando en español, aun cuando parte de sus seguidores son de habla inglesa. El amor por lo latino es gracias a su madre salvadoreña y a su padre dominicano. Del lado de su mamá conoció el gusto por la música de Rocío Dúrcal y los formatos clásicos, mientras que su papá le inculcaba el gusto por la bachata.

Su debut en el mercado se dio a partir de los sencillos No Question, Real Life y You Remember, que alcanzaron impacto global. Hace poco presentó Come, un reguetón con ritmos de dembow, una canción muy comercial, con la que podía sentirse sexy y empoderada. Después de este lanzamiento, con el que rompió las redes y obtuvo más de 1,5 millones de stream en Youtube, llegó a su vida una etapa en la que quiso mostrar otra faceta, algo más tranquilo y, quizás, hasta menos polémico. Un día, ya cansada de la situación que vivió, se alzó con un grito de batalla: Pa’Que No Me Jodan.

CYN SANTANA - PQNMJ (Official Video)

Su idea no solo era empoderarse sola, sino extender su sentimiento a otras tantas mujeres que escuchan su música. Transmitir un mensaje que tuviera ritmo, que sonara y que, al final del día, se entendiera que está bien estar andar sin pareja por un tiempo y enfocarse en sí misma, en trabajar por conocerse, ser alguien mejor cada día.

“Grabé la canción después de Come, quería hacer algo que fuera un poco diferente. Esta es un poco más divertida, específicamente para los hombres, porque les encanta gastar el tiempo y molestar a las mujeres. Nos interrumpen la paz para no hacer nada bueno. De ahí vino la inspiración para mí, y por eso me metí en el estudio para hacer una canción para las mujeres independientes, las que se quieren enfocar en ellas mismas y hacer algo para ellas. Que no se enfoquen en los hombres -en los que no sirven-, porque también hay buenos, pero no sé dónde están”, dice Cyn Santana.

Duró cuatro meses planeando la grabación de este video y, cuatro días antes de comenzar, todo cambió. Su idea la centró en una historia sencilla de entender, que no tuviera tantos arreglos. Una decisión que llegó tras entender el propósito de la letra.

“Esa canción a mí me vino fácil, porque había dejado una relación y me levanté un día, y dije: ‘Me voy a enfocar en mí misma’. Estoy cansada de los hombres, que todo el mundo me quiera gastar el tiempo, no le voy a dar mente a eso. Estoy cansada de que me jodan. Cuando llegué al estudio les hablé a mis compañeros musicales y les dije lo que sentía, y escribimos eso mismo en el papel. Es una canción que viene muy natural, cómo me siento”, asegura la artista de 28 años.

Luego de liberarse y aplaudirse como mujer, esta modelo y cantante, quien no deja de soñar con una colaboración junto a Rihanna, les quiere recordar al resto de mujeres que también pueden ser poderosas. “Para mí las mujeres son las cosas más divinas que hay en esta vida. Respeto a las madres, a las que no son madres. La vida va rápido y tanto pasa. Uno siempre está trabajando y se nos olvida que somos fuertes. Hay personas que tienen miedo de vivir. Te quiero decir que la vida es para vivirla, no solamente para estar seria, tener estrés o trabajar. Hay que hacerla un poco divertida. Para mí todo es balance”, dice Santana con convicción.

En 2016 se atrevió a salir de su zona de confort y exponer más acerca de su vida privada en el reality de VH1 Love & hip hop New York. Desde su participación en este formato aprendió a mantener ese equilibrio que tanto profesa y le dio la oportunidad de conectar con personas de diversas culturas.

“Ese es un programa muy popular. Es como un reality que te persigue todo el día, pero que también te deja exhibir tu música. En mí hay cosas buenas y malas, porque soy un poco extraña y encontrar ese equilibrio entre lo personal y lo público para mí fue un poco difícil, pero me encanta llegar y estar con la gente”.

En sus jornadas como artista, y en su camino como ser humano, Cyn Santana seguirá conociéndose y, sobre todo, mantendrá la búsqueda de su identidad, que se mueve entre lo latino, a partir de la herencia de sus padres, y las propuestas anglo.

Con las puertas abiertas de este 2022, desde ya Cyn Santana se prepara para presentar un álbum y mucha música de la mano de productores como Dehry, quien ha trabajado para artistas como Don Miguelo, Chimbala y Secreto, y WildBoy Cooba, además del equipo de La Company (Migueman, DJ Maff y Gotex).