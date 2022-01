Il Divo confirma gira, luego de presentar al reemplazo de Carlos Marín

Il Divo ha establecido que la gira llevará por nombre “For once in my life tour”. Foto: Vía Instagram

El grupo Il Divo sorprendió a sus seguidores con la noticia del reemplazo de Carlos Marín, el integrante español, quien falleció el pasado 19 de diciembre de 2021 a causa de complicaciones derivadas del Covid-19. Ante esa noticia, sus compañeros lamentaron la partida del artista.

Sin embargo, el suizp Urs Bühler, el francés Sébastien Izambard y el estadounidense David Dave Miller han vuelto a aparecer para confirmar la gira prevista para este 2022, luego de estar más de un año alejados de los escenarios.

La gira llevará por nombre “For once in my life tour”. Para ello, han sumado un nuevo miembro en reemplazo de Marín. Se trata de Steven LaBrie, con quien ofrecerán un tributo memoria a su compañero fallecido.

Steven LaBrie es un mexicoamericano cantante de lírica, baritono, actor y es director de artes vocales de la escuela Juilliard.

“La gira, anteriormente, la gira “For Once in My Life Tour” continuará como una gira de Greatest Hits e incluirá al vocalista invitado especial, el barítono mexicano-estadounidense Steven LaBrie. La gira estará llena de éxitos de Il Divo de su amplio catálogo de canciones con una increíble producción escénica. Todas las entradas de las fechas programadas originalmente serán válidas en los espectáculos de 2022.” Anunciaron a través de Instagram.

Para muchos de los seguidores del artista la noticia les tomó muy anticipada, ya que ni siquiera ha pasado un mes del fallecimiento de Carlos Marín.