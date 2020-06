Dante Spinetta estrena “Niguiri Sessions”, sus canciones en vivo

El álbum recopila la presentación que el artista y su banda hicieron en un lugar chiquito e íntimo de Buenos Aires, Argentina.

Dante Spinetta presentó “Niguiri Sessions”, un trabajo en el que recopila la presentación en vivo que realizó el pasado 11 de febrero en en Naré, un Sushi Bar de la Ciudad de Buenos Aires del que es cliente asiduo.

En aquella presentación el músico interpretó algunas canciones de su repertorio solista, por lo que la lista de canciones del álbum repasa temas de sus cuatro álbumes solistas, así como de “Perdidos en el Paraíso” y el inédito “Funk Warrior”.

“Un poco fue inspirado en la idea de hacer un disco en un lugar íntimo, que no fuera una casa o un estudio de grabación. Con un grupo de amigos siempre que podemos vamos a Naré, donde Federico, el Shokunin (artesano del sushi), le pone un amor groso a su trabajo. Realmente tenía ganas de hacerlo ahí: me pareció que estéticamente, y por la energía que se genera cada vez que nos juntamos a comer en el lugar, era buenísimo para hacer algo así. Las tomas de audio fueron mezcladas, pero no manipuladas digitalmente. Hicimos algunas tomas para que las cámaras nos filmaran desde distintos ángulos, pero la toma de audio es una sola, porque la idea era tener registrado ese momento del vivo en que se generan una energía bárbara”, recuerda Dante Spinetta la presentación.

PUBLICIDAD

Así que junto a Matías Rada en la guitarra, Matías Mendez en el bajo, Axel Intoini en los teclados, Pablo Gonzalez en la atería y Carlos Salas en la percusión, armaron el mismo set que usaron en algunas de sus últimas presentaciones en directo, en el ámbito íntimo del pequeño restó del barrio Bajo Belgrano.

“Las ‘Niguiri Sessions’ son tanto acerca del proceso como del resultado: fue meternos con la banda entera, equipos de luces, cámaras, sonido y un itamae (cocinero) en un restaurant pequeño de pocas mesas, y sin espacio siquiera para caminar, para filmar a Dante en su mejor momento: disparando ocho temazos con una potencia increíble, mientras se preparaban decenas de piezas de sushi (que por supuesto comimos al terminar). Extenuante pero muy divertido.”, dice Niko Sedano, director del registro fílmico de la sesión.