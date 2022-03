Daryy juega con sonidos africanos y urbanos

Daryy también se ha destacado por componer historias que interpretan otras artistas latinas. / Archivo particular

¿Cuáles fueron los comienzos musicales de Daryy?

Toda la vida me gustó la música y siempre supe que era a lo que me quería dedicar de por vida. Empecé a tocar guitarra a los diez años, pero al terminar el colegio pude empezar a estudiar Música en una universidad en Bogotá

Desde hace varios años migró a Estados Unidos. ¿Qué tan difícil ha sido consolidar una carrera como latina en el exterior?

Ha sido extremadamente difícil, porque no es solo enfocarse en la música, sino poder sobrevivir en este país. La competencia es muy dura, ya que muchas personas del mundo vienen a Los Ángeles queriendo alcanzar el mismo sueño.

¿Qué beneficios le ha dado el tener el sabor latino al divulgar su propuesta musical en el exterior?

Era complicado poder llegar a lugares en Los Ángeles a mostrar mi producto como cantautora latina. Muchas personas no lo entendían ni lo aceptaban, pero en los pocos lugares donde me dieron la oportunidad quedaron enamorados de mi sonido y mi sabor para cantar y desde ese entonces me empezaron a llamar para seguir cantando en diferentes lugares sin importar el idioma, el género ni el tipo de música. Les pareció que era algo diferente e interesante.

¿Qué diferencia su proyecto del resto de la oferta sonora?

A pesar de que mi música sigue siendo un producto comercial, no suena como todo lo demás. En mis canciones vas a encontrar un juego de sonidos africanos y urbanos que dan ganas de escucharlos mientras manejas, bailando en una fiesta o en la playa.

El lanzamiento de “Me trama” ha sido su carta de presentación del nuevo sonido con el que busca abrirse paso en la escena musical.

Así es. Me gusta hacer música que tenga sabor. Me encanta implementar sonidos africanos porque me identifico y crecí con ese género, al mismo tiempo, me gusta jugar con la creatividad fusionándolo con otros estilos.

Cuéntenos la historia detrás de esta canción, ¿cómo nació este sencillo?

Esta canción nace en cuarentena. Nada de lo que dice en la canción me paso a mí, fue solo una historia que quise contar jugando con mi creatividad y queriéndole poner un sello más colombiano y costeño jugando con palabras típicas de la costa colombiana.

“Me trama” se hizo viral en redes sociales. ¿Cree que el impacto de estas plataformas es importante para los artistas?

Claro que sí, muchas personas empezaron a hacer el challenge en Instagram y TikTok y creo que eso fue lo que hizo que llegara a más oídos y que las personas se aprendieran la canción.

¿Cómo ha sido para usted componer para otras artistas?

Me encanta, es una de mis cosas preferidas, poder ver y escuchar algo que escribí interpretado por otra artista. Siento que cada persona le da su sello y estilo y me emociona ver el resultado final cantado por una colega.

Usted tiene una historia de resiliencia. ¿Considera que su música servirá de ejemplo para quienes buscan cumplir sus sueños?

Claro que sí, y es lo que anhelo. Poder ser ejemplo de muchas personas que tienen este mismo sueño y poder demostrarles que con perseverancia, ganas y talento se puede lograr todo en la vida.

¿Cuáles son sus proyectos?

Estrenaré mi siguiente sencillo, que se llamará “Helado”, el próximo mes y al final de este año espero empezar a mostrarles el comienzo de mi nuevo álbum.