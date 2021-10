Dave Grohl se pronuncia en el sonado caso de la portada de “Nevermind”

Se prevé que antes de que termine el año se publique una reedición especial del mítico álbum de Nirvana Nevermind para celebrar el 30 aniversario de su lanzamiento, que catapultó al éxito a la banda grunge liderada por el malogrado Kurt Cobain y que contiene singles tan representativos del movimiento como Smell Like Teen Spirit y Come As You Are.

Nirvana - Come As You Are (Live On MTV Unplugged, 1993 / Unedited)

Sin embargo, semejante efeméride ya está marcada por la polémica: hace solo unos meses Spencer Elden, un hombre de 30 años, interpuso una demanda contra los gestores del patrimonio de Cobain, así como contra la exmujer del artista, Courtney Love, y el fotógrafo Kirk Weddle, entre otros, por el uso supuestamente ilegítimo de su imagen en la portada del legendario álbum.

Elden es el bebé de cuatro meses que aparece en la carátula nadando desnudo en el interior de una piscina.

Consultado ahora por el caso judicial que ya está en marcha, Dave Grohl, batería de la banda por entonces y actualmente líder del grupo de rock Foo Fighters, ha reconocido que no ha dedicado demasiado tiempo a pensar sobre este asunto y que solo puede decir que le decepciona la ofensiva legal emprendida por Elden.

“No sé si puedo hablar sobre este asunto porque no he pensado mucho sobre ello. Creo que me siento como la mayoría de la gente en este sentido, no estoy de acuerdo con su postura. Eso es todo lo que puedo decir al respecto”, aseguró en una entrevista reciente.

Al margen de su cautela a la hora de pronunciarse sobre tamaña controversia, el roquero ha deslizado en su entrevista que Elden se está beneficiando personalmente de todo el debate generado, que entre sus muchas vertientes destacan las dudas que ha suscitado sobre el derecho de los menores a ver protegida su intimidad en el marco de la expresión artística.

“No sé si debería hacerse una nueva foto. Escucha, es él quien tiene un tatuaje de Nevermind, no yo”, ha señalado Grohl justo antes de explicar que tiene varias ideas en la cabeza sobre cómo cambiar la carátula del disco en el caso de que se prohíba la reproducción de la portada original.

Foo Fighters - Times Like These (Official HD Video)

“Tengo muchas ideas para alterar la portada, pero ya veremos qué pasa. Se lo haremos saber. Estoy seguro de que se nos ocurrirá algo bueno”, adelantó.

Hay que recordar que los abogados de Spencer Elden llegaron a tildar la instantánea de pornográfica, pero no solo por la imagen desnuda del bebé, sino también por la aparición de un billete de dólar en el mismo encuadre.

Nirvana - Smells Like Teen Spirit (Official Music Video)

En resumen, el demandante reclama unos 150.000 dólares a los quince afectados por el litigio en concepto de indemnización, así como la imposibilidad de volver a utilizar la imagen con fines comerciales.

El joven asegura que la atención que ha recibido involuntariamente a cuenta de una estampa que marcó su vida le ha dejado profundos daños emocionales, incompatibles con el desarrollo normal de su formación académica y laboral.