David Eron, de empresario a artista

El músico, que durante muchos años tuvo un trabajo de oficina, presentó recientemente el tema “Caderas”, una colaboración con Juanse Quintero.

¿Cómo nació “Caderas”, su más reciente sencillo?

Es una canción de estilo romántico que le puse frescura, con un video que reúne aspectos diferentes que nunca habíamos hecho, como reunir en una sola locación, utilizar varios vehículos y una gran cantidad de modelos. Así defino Caderas.

“Caderas” surge de un proceso de coautoría, ¿cómo es componer una canción entre tres personas?

La canción la teníamos hecha desde antes de la pandemia y estuve trabajando muy disciplinadamente con todo mi equipo de trabajo, lo que me ha dado como resultado cerca de cuarenta canciones. Le mostré esto a Juanse y le gustó mucho la idea central de Caderas. Es así como grabamos la parte de la canción que faltaba de él. Obviamente, conservando el coro que yo había hecho con mi equipo. Siento que fue una experiencia única porque entre más personas tengo alrededor, más posibilidades de hacer un mejor producto.

¿De dónde proviene la inspiración para desarrollar las letras en un tiempo muy corto impuesto por la dinámica de la industria musical en la actualidad?

Tengo un equipo de trabajo con el que me siento y decidimos las ideas creativas, que van fluyendo, por fortuna. A veces puedo escribir yo la letra o la aporta otro de los artistas participantes. La constancia es un factor importante en este tiempo de tanta exigencia.

La canción “Caderas” fue creada antes del proceso de confinamiento que vivimos, ¿por qué esperar hasta ahora para hacer el lanzamiento oficial?

Yo estoy haciendo música de manera constante, alrededor de una o dos por semana. Llega un punto en el que ya reúno entre cincuenta o setenta canciones que ya no sé cuál lanzar. Caderas era una de mis favoritas. No obstante, antes de escoger acordamos con los productores qué les parece mejor y todos nos sintonizamos con que era este tema el que debíamos presentar. Sin embargo, esta canción no le terminaba de gustar del todo a mi hermano, quien hace parte de mi equipo de trabajo, hasta que le dimos un toque especial con la voz de Juanse.

¿Se siente más afín al género urbano?

Trato de mantener un equilibrio entre lo que es la frescura del género del reguetón y el pop. Hay canciones que son un poco más urbanas, como el caso de Aquí estoy, que lancé con Amar, un cantante de Puerto Rico. Tratamos de mantener un ritmo con el que la gente se mueva, pero también con una letra con la que se pueda cautivar a la mujer.

¿Cuáles son los temas que le gusta abordar en sus canciones?

Me gusta mucho hablar de la mujer, pero respetando. Hay canciones como la que voy a sacar de Escote en la que hablo de una mujer rebelde que expresa sensualidad, pero la idea no es irrespetar.

¿Cómo fue el proceso para pasar de su faceta de empresario a comenzar a vivir de la música?

Ha sido todo un proceso, porque anteriormente era de las personas que se vestían de traje, camisa y pasar de verme elegante a artista fue transformar mi imagen. Además, el trabajo de la evolución en la voz también se nota, es diferente al de hace dos años. La disciplina que le estoy poniendo de ir a clases de técnica vocal y de baile ha sido importante para consolidarme en este competido mundo.

¿En qué otros proyectos está trabajando ahora?

Voy a lanzar un álbum, más o menos, para abril que va a venir con un sencillo promocional, que se va a llamar Escote y eso será algo diferente a lo que he realizado hasta el momento. Tendrá un estilo menos romántico y más de discoteca. Estamos por definir el álbum, ya tenemos varias ideas entre todo el equipo. Creería que voy a recapitular alrededor de seis canciones que ya he lanzado, como lo son Entiéndelo, niña y Baila, morena.