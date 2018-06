De Los Ramblers a Will Smith: la historia de los himnos de los mundiales de fútbol

Redacción música

Hip hop, reggaetón y electrohouse. Como las Copas del Mundo en el que varias nacionalidades se reúnen a compartir la alegría del fútbol, este año varios ritmos se mezclaron para crear la canción oficial de Rusia 2018.

Live it up de Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi, producida por Diplo, es el himno que pone a cantar, a soñar y a gritar la emoción que se vive en este encuentro que acontece cada cuatro años.

Aunque la canción no fue interpretada en la inauguración el pasado 14 de junio en el estadio de Luzhnikí, en Moscú, es la que todos los asistentes y personas alrededor del mundo identifican con el Mundial de Rusia 2018.

Los himnos oficiales comenzaron sin estar planeados. Fue en Chile 1962 que una banda de rock logró que un sencillo de carácter nacional en apoyo a su selección viajara por todas las fronteras hasta convertirse en un referente musical para el encuentro de balompié de ese año. Se trataba de Los Ramblers y su canción El rock del Mundial, que compitió en la tercera edición del Festival de Viña del Mar de ese año.

Desde entonces, cada cuatro años el himno sirve de preámbulo a la cita futbolera más importante del mundo y llena de expectativas a los amantes de este deporte.

Y así como uno de los propósitos del Mundial es resaltar la diversidad de todas las naciones, los artistas que han tenido la oportunidad de interpretar la canción hacen apología a esa multiculturalidad que pone a bailar y cantar a todas las personas en inglés, español, alemán, italiano, portugués, en cualquier idioma, sin barreras.

Estas canciones están cargadas de mensajes de unidad, de un solo mundo que les pertenece a todos, del orgullo de hondear una bandera que representa a toda una nación, de la libertad, del amor, de la felicidad. En resumen, son letras que le hacen radiografía a la vida y a ese sentimiento que es el fútbol que levanta pasiones. Y los nombres de los temas recogen esa esencia La copa de la vida de Ricky Martin (Francia 1998), Let's get together now de Brown Eyes y Lena Park

Chemestry y Sowelu (Corea del Sur-Japón 2002), We Are One (Ole Ola) de Pitbull, Jénnifer López y Claudia Leitte (Brasil 2014).

Entre las figuras que han entonado a millones de personas a lo largo de la historia del fútbol están Plácido Domingo (España 1982), Gianna Nannini y Edoardo Bennato (Italia 1990), Ricky Martin (Francia 1998), Il Divo con Toni Braxton (Alemania 2006), Shakira que estuvo en tres Mundiales consecutivos (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), Pitbull junto a Jennifer López y Claudia Leitte (Brasil 2014), Maluma junto a Jason Derulo (Rusia 2018).

El próximo 15 de julio, los estadounidenses Will Smith y Diplo, junto al puertorriqueño Nicky Jam y la kosovar Era Istrefi cerrarán la celebración más importante del fútbol antes de conocer al nuevo campeón de la Copa del Mundo.