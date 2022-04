Desatados a ritmo de reguetón

Jimmy Pérez asegura que esperan cerca de 7 mil asistentes en "Suelta como gabete". Foto: Cortesía

Si hace un poco más de 12 años le hubieran hablado a Jimmy Pérez sobre una fiesta exclusiva del reguetón, quizá le hubiera sonado, pero no habría alcanzado a imaginar el éxito que esto tendría. Lo cierto es que en 2010 a este bogotano le surgió la idea de desarrollar un espacio de diversión, entretenimiento y libertad, que aunque parecía una locura para ese momento, la iniciativa daría resultados.

El sueño fue creciendo como bola de nieve. Comenzaron haciendo una fiesta privada para 25 personas en un cumpleaños y luego junto a Hernán Jiménez, el dueño del bar El Candelario, decidieron hacer el evento tal cual como hoy día se conoce “Suelta como gabete”. Todos los jueves se hacía una rumba en una casa y cuando el lugar no dio abasto iniciaron el recorrido por diferentes teatros y espacios en Bogotá. Pasaron de tener mil personas, hasta un total de 10 mil en su primera década.

La primera fiesta grande fue en el Teatro Metro, luego en el Royal Center, en el Centro de Eventos Autopista Norte, conquistaron el Hipódromo de los Andes e incluso han estado en otras ciudades como Barranquilla, Cúcuta, Tunja y Pasto, así como una competencia en Sudáfrica, Ciudad del Cabo, y una experiencia que espera expandirse en Europa y México.

Se trata de un festival creado en Colombia que demuestra por qué esta nación también es cuna del reguetón. No en vano tiene artistas de exportación que ponen en la mente de muchos el nombre del país, como es el caso de J Balvin, Karol G o Maluma. Sin embargo, “Suelta como gabete” no es un concierto y, a diferencia de lo que muchos piensan, la idea es bailar reguetón lleno de beats puros y clásicos, el mismo que nació en las calles con los pioneros Daddy Yankee o Don Omar. Canciones como La gasolina o Pobre diabla son himnos infaltables en esta fiesta, que abrirá sus puertas entre las 7:00 p.m. y las 3:00 a.m., ocho horas de show de bailes, diversión y comida.

“Comenzamos siendo un lugar solo para bailar reguetón con el DJ Sir Philip. Pero cuando ya nos fuimos mudando a los teatros nos dimos cuenta de que necesitábamos presentar un evento, pero no necesariamente de un artista, porque nuestra fiesta no ofrece conciertos. Teníamos un show de tres bailarines en la primera fiesta y ahora somos un grupo de 30. Ellos montan una presentación estéticamente bien lograda, nada que envidiarle a un espectáculo de un gran artista. Esto es una fiesta para ir a disfrutar todos los éxitos y clásicos del reguetón. Asimismo, se cuenta con una zona de comida y de confort”, señala Jimmy Pérez, productor y organizador del evento.

En estos años, “Suelta como gabete” se ha construido paralelamente a la equidad, igualdad de estratos, géneros e inclusión. En el camino se fueron dando cuenta del tipo de público que llegaba a las fiestas, y justamente coincidieron en el mismo espacio personas de diferentes orientaciones sexuales y géneros.

“Como es un espacio de inclusión, nosotros no obligamos a las personas a ir vestidas de una determinada forma. Te puedes ir de la forma más sexy del mundo hasta de la forma más urbana y cómoda”.

En medio de esta celebración del reguetón, la fiesta ha roto paradigmas, ya que “Suelta como gabete” se convirtió en un espacio para mujeres, algo que resulta paradójico para muchos al pensar en la letra de la mayoría de las canciones del género, pues el 70 % del aforo son mujeres. “Somos amantes del género, nos gusta bailarlo. Cuando escuchas una canción de reguetón lo que menos piensas es en la letra, no es un género para pensarlo, sino para bailar y divertirse”, agregó Pérez.

En 12 años, más de 60.000 personas han “perreado” en esta fiesta, que como su nombre lo índica invita a desinhibirse.

“Suelta como gabete” es un nombre que surgió gracias a la búsqueda de Jimmy, quien encontró en la canción de Don Omar Dale don Dale la frase que inmortalizaría el festival de música urbana, desde 2010.

La cita será nuevamente este 30 de abril en el Centro de Eventos Autopista Norte, un show que regresa recargado, luego de dos años de postergaciones debido a la pandemia. El show central estará en manos de Andrés Olave, coreógrafo del Escuadrón Caliente, una tropa de 30 bailarines sexis, fogosos y talentosos, quienes les quitarán el aliento a más de uno.

Este espectáculo reguetonero promete ser un encuentro cercano donde los asistentes y los bailarines podrán interactuar de forma directa. Después de más de un año de planeación, seis meses de organización y tres días de montaje, el público y sus organizadores están listos para “volver a la vida” al ritmo de reguetón y para que lo que pase en “Suelta como gabete” se quede en “Suelta como gabete”.