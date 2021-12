Detrás de la música de “Encanto”, una historia mágica con sonidos colombianos

El cantante paisa forma parte de la banda sonora con 'Dos Oruguitas', otra de las canciones originales de la película. Foto: Instagram

Encanto, la película más reciente de Walt Disney Animation Studios nominada a los premios Globos de Oro en la categoría Mejor Película Animada, está cautivando a las audiencias con la historia de la familia Madrigal. Este relato lleno de magia, inspirado en Colombia, está acompañado de irresistibles ritmos y pegadizas canciones. A continuación, un repaso por el proceso de creación de la banda sonora y de la música que recientemente recibió dos nominaciones a los premios Globos de Oro en las categorías Mejor Canción Original (“Dos Oruguitas”) y Mejor Banda Sonora Original.

Para Lin-Manuel Miranda, la idea de sumarse a una película desde el inicio fue especialmente atractiva, pero fue la premisa original de Encanto lo que realmente lo conquistó. “Empezaba por la familia. La noción de un musical sobre la familia que aborde las complejidades y relaciones entre todos sus integrantes era muy interesante. Al principio contamos muchas historias personales y uno de los temas que aparecía todo el tiempo era cómo encajarían nuestros familiares en los diferentes roles. ¿Cómo cambian esos roles con el tiempo? ¿En qué aspectos no cambian?”, relata Miranda.

Encanto | Tráiler Oficial | Disney

A partir de allí, el compositor dio vida a las ocho canciones originales que integran la banda sonora de la película. Para Miranda, concebir estas canciones originales para doce personajes originales fue muy emocionante. “Estos personajes experimentan transformaciones emocionales y reencuentros, al ritmo de canciones. Los realizadores depositaron una gran dosis de fe en mí para poder musicalizar esto. Me siento muy agradecido”, agrega el compositor. Las canciones junto a la música incidental están disponibles en las principales plataformas de audio desde el día del estreno del film en los cines.

Carlos Vives - Colombia, Mi Encanto (From "Encanto"/Audio Only)

“Con cada proyecto musical, voy tratando de encontrar el pulso de los personajes. La canción que escribí para Isabela se titula “Inspiración” y para eso, me inspiré en el movimiento del Rock en español de los 90. Se trataba de encontrar esos ritmos colombianos que son tan singulares”, comentó Lin-Manuel y agregó: “Colombia tiene una gran riqueza de tradiciones musicales, que son únicas en sí mismas, pero también hay una variedad increíble”. Al respecto, el cantante y compositor Maluma indicó “La música de Colombia es especial porque la hacemos con el corazón, la hacemos con amor. Hay una historia en cada canción”.

Encanto no sólo incluye numerosas voces de talentos colombianos, tanto en su versión en inglés como en español, sino que además cuenta con la participación de dos cantautores colombianos reconocidos mundialmente: Carlos Vives y Sebastián Yatra. En la película, ambos interpretan las canciones “Colombia, Mi Encanto” y “Dos Oruguitas”, respectivamente.

Sebastián Yatra - Dos Oruguitas (From "Encanto"/Audio Only)

Lin-Manuel Miranda comentó al respecto: “Para ‘Colombia, Mi Encanto’ yo simplemente quería escribir la canción más alegre posible, una carta de amor a Colombia. Obviamente, Carlos Vives es una figura música mundial, yo ya era fanático de su música. Está canción está inspirada en las letras de Carlos Vives, asique tenerlo en ella cantando, es como un sueño”. Sobre su participación en la película, Sebastián Yatra comentó: “Sin duda, hay cultura en esta canción. Los instrumentos se grabaron en vivo con percusionistas y acordeonistas colombianos. Espero que, cuando la gente escuche esta canción, conecte con la película y sienta el verdadero significado de Encanto”.

HONRAR LA TRADICIÓN

Germaine Franco, por su parte, cuenta que los instrumentos tradicionales de Colombia también están presentes en la música incidental de la película. “Creamos la música de Encanto con instrumentos auténticos colombianos, como la marimba de chonta, tiples, bándolas, cununos y diferentes tipos de percusión, estilos rítmicos y voces de Colombia”.

Para Miranda, su participación en la película brindó una oportunidad única de sumergirse en la cultura colombiana y explorar la tradición musical del país. “Muchos de los ritmos me resultan familiares, pero la instrumentación y los arreglos orquestales son diferentes y con frecuencia singulares en Colombia. Una de las cosas más divertidas es que el acordeón es muy importante para la música. Fue una verdadera alegría sumergirme y sumergir a artistas que no conocía y profundizar con quienes me gustan tanto desde pequeño, como Carlos Vives, que tenemos la fortuna de que trabaje con nosotros en esta película. Todo el proceso fue enamorarse de la música y cultura colombianas y tocar en ese espacio”, relata Miranda.