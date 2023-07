Día Mundial del Rock: ¿Por qué se celebra cada 13 de julio?

Se estima que alrededor de 1.9 mil millones de personas sintonizaron al menos parte del concierto en sus hogares Foto: Tomada de Twitter

El 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock en conmemoración a un evento histórico que ocurrió en 1985: el concierto benéfico Live Aid. Este evento fue organizado por el músico británico Bob Geldof con el objetivo de recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía.

El concierto Live Aid fue una mega producción que se llevó a cabo de manera simultánea en dos estadios: el Wembley Stadium en Londres (Inglaterra)y el John F. Kennedy Stadium en Filadelfia (Estados Unidos). Contó con la participación de reconocidos artistas y bandas de rock de la época, como Queen, U2, Led Zeppelin, The Who, David Bowie, Elton John, entre otros.

El evento fue transmitido en vivo por televisión y radio a nivel mundial, el cual logró una audiencia estimada de mil millones de personas en más de 150 países. Desde entonces, el 13 de julio se ha convertido en una fecha emblemática para celebrar y rendir homenaje al género del rock, reconocido por su influencia cultural y capacidad para expresar rebeldía, pasión y libertad.

El Live Aid no ha sido ajeno al mundo audiovisual. Fue una de las primeras ocasiones en las que se utilizó la tecnología de satélite para transmitir un evento musical a nivel global. Esto se logró gracias a la colaboración de varias cadenas de televisión y emisoras de radio en todo el mundo. En el Reino Unido, la BBC transmitió el concierto en su totalidad, mientras que en los Estados Unidos, ABC fue la encargada de hacerlo. Además, se realizaron acuerdos con otras cadenas y emisoras de diferentes países para llevar el evento a audiencias internacionales.

La transmisión incluyó actuaciones en vivo, entrevistas a los artistas y segmentos especiales que mostraban la situación de la hambruna en Etiopía. A través de la transmisión, se alentó a los espectadores a hacer donaciones para ayudar a combatir la crisis humanitaria en el continente africano.

De este gran hecho histórico han salido varias producciones audiovisuales exclusivamente del tema, como documentales y referenciales en películas, como en Bohemian Rhapsody de 2018. Otras son Yesterday (2019), Boys on the Side (1995), Rocketman (2019), Yesterday Was Everything (2016), Fear of 13 (2015), Crazy, Stupid, Love (2011), Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot (2018) y The Boat That Rocked (2009).

¿Qué es el Live Aid?

El Live Aid también se prestó para que la música japonesa pudiera incluir en el mercado occidental. Se incluyeron actuaciones en vivo desde Japón a través de un enlace satelital. Estas actuaciones se llevaron a cabo en el estadio del Yamashita Pier en Yokohama.

La más destacada fue Boøwy, una banda de rock muy popular en ese momento, y su inclusión en el concierto permitió que su música y su mensaje se escucharan en todo el mundo. Su actuación en el Live Aid ayudó a difundir la importancia de la solidaridad global.

Además de Boøwy, también se presentó la cantante Akiko Yano, quien es conocida por su estilo musical diverso y su enfoque experimental.

Poco o nada se habla de este hecho, ya que en su momento casi ningún espectador estaba familiarizado con los artistas. Además, que en algún momento de la transmisión satelital, se perdió la conexión y no se pudo restablecer.

Concierto ‘Live Aid’

El concierto de 1985 generó una amplia gama de respuestas y críticas de diversos sectores. John Savage, periodista musical y escritor británico, argumentó que el evento sirvió como una oportunidad para que las estrellas de rock consolidaran su estatus y no logró abordar los problemas estructurales subyacentes que causaban la pobreza en África.

Ante dicha ponencia, se suma la voz de la escritora y activista india, Arundhati Roy, quien cuestionó el enfoque del Live Aid en la caridad y la ayuda de emergencia, en lugar de abordar las causas de la pobreza y el subdesarrollo. Roy ha argumentado que la asistencia de este tipo de eventos puede perpetuar las desigualdades y las relaciones de poder.

Alex De Waal, académico y autor, mencionó que el Live Aid 1985 simplificó la narrativa de la hambruna y presentó a África como una entidad homogénea. El británico ha planteado la necesidad de abordar las cuestiones políticas y estructurales que contribuyen a la pobreza y la hambruna.

Una de las críticas menos apreciadas es que el concierto no incluyó suficiente representación de artistas africanos en la alineación principal. Aunque hubo actuaciones de cantantes de este continente en un escenario secundario en Wembley, debió haber dado mayor visibilidad a los artistas y la música de África.