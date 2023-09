Dj de J Balvin denunció ser víctima de ataque armado antes del partido de Colombia

Dj Pope contó lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram. Uno de sus amigos resultó herido. Foto: Archivo Particular

A través de su cuenta de Instagram, Jose David Rivera Mazo, más conocido como Dj Pope, contó que él y otras 45 personas, quienes son amigos suyos, fueron agredidos minutos antes del partido de la selección de Colombia contra Venezuela, que se jugó por las eliminatorias al Mundial 2026.

El artista paisa denunció que fue víctima de un ataque armado, tras llegar desde Medellín a Barranquilla, en donde se llevó a cabo el encuentro. “Lastimosamente, no nos recibieron como esperábamos. Varios amigos recibieron golpes; hay uno que recibió una puñalada, espero que esté bien”, relató el Dj oficial del cantante colombiano J Balvin, por medio de historias de Instagram.

Pope aseguró que lo sucedido lo afectó emocionalmente y aprovechó para pedirle ayuda a sus seguidores para tramitar la denuncia. “Lastimosamente, esta fiesta está triste, triste. Si alguien tiene por ahí un contacto para que nos pueda apoyar acá, con logística, en Barranquilla… acá estamos, de verdad que está muy triste, esta situación, muy triste”.

Tras finalizado el partido, el Dj publicó otro video en el que contó que ya se encontraba de regreso a Medellín y que su amigo, el cual resultó herido, tuvo que ser sometido a una cirugía, pero que ya se encontraba fuera de peligro.

En las últimas horas, Felipe Jiménez (@pipejm), un creador de contenido, quien viajó junto a Pope a Barranquilla, reveló más detalles sobre lo ocurrido. De acuerdo con Jiménez, los autores del ataque fueron unos aficionados que, presuntamente, los amenazaron con cuchillos y les propinaron varios golpes.

“Pasamos por una zona donde había unos barristas. Desde ahí, todo mal, nos empezaron a fichar, como si fuéramos barristas de algún equipo de Colombia. Y a la final, lo único que íbamos a hacer era alentar al mismo equipo todos”, dijo en unos videos publicados en su Instagram.

Según el influencer, uno de estos sujetos, de la nada, le propinó un puño a Pope, quien no respondió a la agresión y siguió su camino, pero, al parecer, los ataques persistieron. “En un momento nos pararon a todos y nos amenazaron con cuchillo, nos decían que nos quitáramos las camisetas. Nos pegaron puños, patadas; no tiraron botellas y piedras” y agregó: “teníamos a un amigo apuñalado, desangrándose”.

Jiménez dice que la Policía estuvo en el lugar de los hechos, pero asevera que no intervino. “Vimos demasiada negligencia de parte de la Policía, porque nuestro amigo se estaba desangrando y no eran capaces de llamar a una ambulancia. Hinchas que entraban nos amenazaban delante de la policía, delante de todo el mundo, y nadie hacía nada. Lo único que nos decían era que subiéramos, que allá no nos iban a hacer nada”, señaló.

Al final, los hombres lograron entrar al Estadio Metropolitano, en compañía de algunos uniformados; sin embargo, dicen que no se sentían seguros. Para concluir, el creador de contenido lamentó lo sucedido e hizo un llamado a vivir el fútbol en paz.

“Qué triste que pase estos en nuestros estadios de Colombia, porque yo sé es la realidad de muchos, no solo pasó en Barranquilla. ¿Hasta cuando nos vamos a matar por un equipo?. Nuestro amigo sigue en recuperación; hospitalizado, cuando lo único que queríamos era disfrutar de nuestra selección”.

Cabe mencionar que hasta el momento no se conoce pronunciamiento o declaraciones oficiales por parte de las autoridades de la capital del Atlántico.

