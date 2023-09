El emotivo momento en el que dos fanáticos se comprometen en concierto de Karol G

La antioqueña se vio tan sorprendida por el suceso que decidió parar el show a la espera de la respuesta de la mujer a quien le pidieron la mano. @karolg vía Instagram Foto: Instagram @karolg - Instagram @karolg

La gira “Mañana Será Bonito Tour” sigue su camino por Estados Unidos. Durante el recorrido de la cantante y compositora Karol G se ha dejado sorprender con el público que la ha recibido con los brazos abiertos. La cita fue el pasado 29 de septiembre en el NRG Stadium en la ciudad de Houston, Texas. Allí una pareja que se encontraba en la primera fila protagonizó el conmovedor momento que dio como resultado un compromiso de matrimonio y la detención total del show a la espera de la respuesta.

“Esto es muy bonito, fue una canción muy bonita también”, dice Karol G acompañando a los enamorados atrás de la valla, a solo unos metros de ellos. “Ella no ha dicho nada, no celebren que ella no ha dicho nada”. Minutos después, la artista le cede el micrófono a la mujer que fue sorprendida con la pedida de mano: “yo me voy a desmayar, estoy muy emocionada, no lo puedo creer. Perdón, estoy muy emocionada”, lo que la cantante interpretó como un sí.

Los vídeos en redes sociales no dieron espera para circular por doquier. Decenas de fanáticos que presenciaron el momento grabaron el suceso y lo subieron a sus cuentas de X, Tiktok e Instagram.

Esta no es la primera vez que la colombiana se encuentra con un emotivo momento en medio de sus shows. Días antes de la presentación en Houston, estuvo en Miami, el 26 de agosto, cuando la hija de la ex patinadora Luz Mery Tristán, Valeria Tristán, le pidió a la cantante durante el concierto que le dedicara una canción a su madre “que está en el cielo”, frase que se leía en el cartel de la joven.

El momento en el que Carolina Giraldo Navarro (Karol G) leyó el cartel y se pronunció al respecto quedó también registrado en vídeo. “Ahorita vamos a cantar esa canción y la vamos a cantar del alma para que usted y yo sanemos el corazón esta noche. Pero qué chimba que usted vino esta noche a vivir eso conmigo”, le responde.

Las siguientes fechas que están agendadas en la gira por el territorio estadounidense corresponden al 15 de septiembre en Chicago, Illinois, y el 24 de septiembre en Orlando, Florida.

