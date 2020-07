View this post on Instagram

AQUÍ ESTAMOS! El próximo sábado 8 de agosto será nuestra cita virtual para que juntos planchemos el despecho y desarruguemos el corazón. Con un gran montaje técnico y un show especialmente diseñado para ustedes transmitiremos desde el @teatroabc nuestro show especial #PEDexperienciaDIgital podrán conectarse desde cualquier parte del mundo para que hagamos de esta una real experiencia interactiva. Consigue tu acceso ya en @eticketcol ( link en la Bio ) @sabinocaro @ilonaoficial @majidaissa @marbelle.oficial @yolandarayo10 @segundoactoproducciones ACCESOS LIMITADOS!