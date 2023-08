“Don’t be shy”, demandan el tema de Karol G y DJ Tiesto por supuesto plagio

Demandan a Karol G y DJ Tiesto por supuesto plagio en su tema "Don't be shy". Foto: Instagram @karolg - Instagram @karolg

El músico y compositor cubano-estadounidense René Lorente interpuso este martes una demanda contra la cantante urbana colombiana Karol G por plagio en el tema “Don’t Be Shy” realizado junto a DJ Tiesto, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Según el documento judicial difundido por las autoridades, la artista fue demandada por "violación del Titular de los Derechos de Autor y Plagio en relación con la canción original compuesta en el año 1998 y titulada: 'Algo Diferente' del compositor René Lorente".

Por ello, el demandante solicitó que se requiera a los demandados pagar tres millones de dólares "por su angustia mental, humillación, daño a su reputación y vergüenza".

"Mediante un análisis detallado de los elementos musicales, líricos y elementos estructurales de ambas canciones, se ha determinado que existen innegables similitudes significativas que van más allá de los límites de la influencia común o la coincidencia casual", subrayó el documento de la demanda radicada ante la corte.

"En el ámbito artístico, las 'coincidencias' son altamente improbables. Por lo tanto, cualquier parecido que se derive por completo es un mero plagio, una copia, un robo, una usurpación de los derechos del titular de los derechos de autor, o una violación de los derechos de autor", añadió el documento.

De acuerdo al informe, existen "elementos melódicos distintivos, progresiones armónicas, estructuras armónicas y líricas que certifican una relación directa entre ambas composiciones".

En este contexto, el texto concluyó que hay "pruebas sustanciales que apoyan las alegaciones de infracción de derechos de autor y plagio, uso no autorizado, mutilación de la obra, daños morales y monetarios".

La colombiana recibió el pasado 23 de junio, durante la tercera edición de los Premios Tu Música Urbano, el premio Top Canción Crossover por "Don't be shy" junto con otros ocho galardones.

Karol G publicó el pasado 11 de agosto su último álbum "Mañana será bonito (Bichota Season)" en coincidencia con su gira por Estados Unidos, que arrancó la víspera en Las Vegas y la llevó por los principales estadios del país.

Además, la intérprete de éxitos como “Provenza”, “A ella”, “El Makinon” o “Tusa” realizó la gira norteamericana más taquillera de una artista latina en todos los tiempos y clasificó en la lista de Pollstar de las 10 giras más exitosas en el mundo con su “$trip Love Tour”.

“Plagios musicales”

En otras ocasiones, y como se mencionó en este medio el pasado mes de mayo, no es la primera vez que un artista es acusado de plagio, y más en el ámbito musical. Después del estreno de “Acróstico”, el tema que Shakira le escribió a sus hijos, una cantante española lo comparó con una canción propia para demostrar similitud, sin embargo, no fue acusada de plagio.

Otros artistas de talla mundial, como Olivia Rodrigo y Ed Sheeran, también fueron acusados de plagio en sus canciones más populares. En el caso de la intérprete de 20 años, se le acusaba de haber copiado parte de la melodía de “Misery Business” del grupo Paramore, en su hit “Good 4 u”, hasta que se demostró que Hayley Williams y Joshua Farro, miembros de la banda, fueron co-escritores en la canción.

De lado de Sheeran, el británico estuvo en juicio por supuestamente haber copiado la melodía icónica de ‘Let’s Get It On’ del cantante Marvin Gaye, en el tema de “Thinking out loud”, estrenada en 2014. La demanda fue interpuesta en el tribunal de Manhattan (Estados Unidos), por los hijos de Ed Townsend, quien compuso la canción en 1973. Al final, los abogados de Ed Sheeran, Warner Music Group y Sony Music Publishing, lograron demostrar que el tema, que cuenta con más de 3 mil millones de vistas en YouTube, no infringió con los derechos de autor.

En varias ocasiones estas acusaciones de plagio no prosperan porque, de acuerdo con el productor panameño Rodney Sebastian Clark Donalds, conocido como “El Chombo”, el demandante tiene que demostrar que la otra persona escucho su ritmo. “Hay casos en que es flagrante, pero si la composición que está encima de ese ritmo se aleja lo suficiente de la supuesta original, ahí no hay nada que hablar porque el plagiador se va a defender diciendo que jamás escuchó lo tuyo o, peor, te pueden demostrar que lo que estás reclamando no es tuyo, que se tomó la idea de una canción más vieja”.