Shakira, nuevamente, acusada de plagio: ¿Por qué no prosperan estos señalamientos?

A Shakira la han acusado de plagio en varias ocasiones. Con la canción “Hips Don’t Lie” de 2005, luego con “Waka Waka” en 2010, recientemente con la BZRP Sessions y ahora con “Acróstico”, la canción que dedicó a sus hijos.

Sobre Hips Don’t Lie, la Cadena Ser de España reseñó en su momento: que “Shakira contó que, cuando escuchó el arreglo, se acordó de aquella canción de salsa, pero que Wyclef Jean, que era el productor, la había sacado de otra canción. Aún no se ha aclarado de cual. De hecho, la canción de Shakira es, a su vez, una adaptación de otra de Wyclef Jean, llamada Dance like this con una trompetilla en la base que os sonará”

Este tipo de señalamientos suelen tener altavoz en redes sociales y medios de comunicación que encuentran un atractivo en el titular sin ofrecer mayor contexto. En esta oportunidad la cantante española Paula Mattheu comparó algunos segundos de una canción suya llamada “Te lo dije de verdad” con un fragmento de la canción de la barranquillera. Sin embargo, la española publicó un video en el que aclara que no ha acusado a nadie de plagio.

“En ningún momento he dicho que sea plagio, son cosas que pasan en la música. Es que ya todo está inventado, que no he inventado la rueda y que son unos acordes, una melodía parecida, pero de verdad no creo que nadie me haya plagiado. No lo estoy anunciando ni nada de eso. Por favor, que la gente deje de montarse películas”.

¿Por qué no prosperan estas acusaciones?

Lo primero que hay que señalar es que para que pueda adelantar un proceso jurídico en contra de alguien por plagio, debe haber existir una demanda, que en este caso ni en ninguno de los que han acusado a Shakira los ha habido. El productor panameño Rodney Sebastian Clark Donalds, conocido como “El Chombo”, explica en en su canal de YouTube que este tipo de acusaciones no son nuevas y que se han reportado repetidamente en varios momentos de la historia musical y con todo tipo de artistas.

“El plagiado no tiene que demostrar muchas cosas cuando el plagiador se robó su idea de melodía ya sea en los arreglos o en las letras aunque tengan sonidos diferentes, pero cuando es un patrón rítmico aunque tengan los mismo sonidos de percusión como que tampoco, a menos que hay tomado literalmente ese pedazo del ritmo de la grabación original”, dice el productor panameño.

Así que suponiendo que a Shakira u otro cantante lo demandan por plagio, tendría que comprobar, con testigos o documentos, que esa personas escuchó esa canción con anterioridad. Cosa que regularmente no pasa. “El demandante tiene que probar que escucharon su ritmo”

“Hay casos en que es flagrante, obvio y evidente, pero si la composición que está encima de ese ritmo se aleja lo suficiente de la supuesta original ahí no hay nada que hablar porque el plagiador se va a defender diciendo que jamás escuchó lo tuyo o, peor, te pueden demostrar que lo que estás reclamando no es tuyo, que se tomó la idea de una canción más vieja”.

Caso parecido con la canción “Waka Waka”, que Shakira lanzó en el mundial y acusaron de plagiar a Las chicas del Can con el tema “El negro no puede” (1998). Resulta que había una canción que cantaban los soldados africanos, que la que se sabe que es anterior a ambas, pero que no tiene fecha, llamada “Zamina”, que también tiene simulitudes con las dos canciones.

Las otras canciones que han acusado de plagio a Shakira son fue “Hips Don’t Lie”, comparándola con “Cuenta conmigo” de Jerry Rivera, luego fue la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ con una canción de la cantante venezolana Briella, quien luego aclaró que tampoco la estaba acusando de plagio y finalmente “Acróstico”.

