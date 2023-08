Dua Lipa es acusada de plagiar ‘Love Again’ y más canciones de bandas de los 80′s

Algunas canciones de Dua Lipa guardan similitudes con bandas como KISS, INXS y solistas como Oliva Newton-John. Foto: Rolling Stone

Recientemente la cantante Dua Lipa recibió la tercera demanda por plagio en una de sus producciones. A esto se suma un video en Tik Tok, publicado por Tavo Arraya, quien relaciona las similitudes que hay entre canciones de la artista británica con otras de agrupaciones de los años ochenta.

Se trata de tres canciones. La primera de ella es “Break my Heart” (2020) comparada con “Need you Tonigth” (1987), que pertenece a la banda australiana de rock INXS, en la que se acerca al ritmo y le fraseo de una parte de la segunda estrofa.

La segunda canción es “Prisioner” (2020) de la cantante Miley Cyrus, que en compañía con Dua Lipa. Aquí la comparación se hace con dos canciones. El coro se referencia con “Physical” (1981) de Olivia Newton-John, mientras que una parte de la segunda estrofa con “I was made for lovin’ you” (1979), uno de los clásicos de la banda de rock norteamericana KISS.

La comparación finaliza con la canción de la cantante de pop “Love Again” (2020) frente a la del cantante indio White Town, que lleva como nombre “Yor Woman” (1997), que en el video no se menciona, pero este a su vez referencia a la canción “My Woman” (años 30) de la agrupación británica Orquesta de Ray Noble.

Cabe resaltar que las canciones “Break my Heart” y “Love Again” pertenecen al mismo álbum llamado “Future Nostalgia (Nostalgia del Futuro)” (2020), que como se puede inferir en su nombre, evoca los sonidos del pasado para construir los del futuro.

¿Existe plagio en las canciones de Dua Lipa?

Lo primero que hay que aclarar es que en este caso no se trata de un “sample”, que básicamente es copiar la muestra de un instrumento o un fragmento de una canción a otra. Aquí se trata de “interpolación”, que “consiste en recrear una melodía o riff existente, pero con nuevos instrumentos o artistas. No se usa una grabación existente sino la melodía o los elementos musicales de la canción”, según la definición de Zero Music Business.

Otra cosa en la que distan los conceptos, es que en la primera se necesitan de la autorización del autor, disquera y editora, a la que pertenece los derechos de autor de la canción. En la segunda, solo necita los derechos del compositor, dato que se puede verificar en los créditos.

Para el caso de “Break my Heart”, aparece en los créditos los nombres de Andrew Farriss y Michael Hutchense, que fueron integrantes de la banda INXS. En el tercer caso, “Love Again” también aparecen los créditos de los integrantes de la orquesta Ray Noble: Crosby, Irving Wallman y Max Wartell. De esta manera se puede determinar, que es una “interpolación” autorizada, en la cual no existe plagio.

Para el segundo caso “Prisioner”, no registran créditos ni de los integrantes de la banda KISS ni de la cantante o músicos de Olivia Newton. Sin embargo, aquí Dua Lipa se registra como invitada, puesto que la producción hace parte del disco “Plastic Hearts”.

A pesar, de las acusaciones de plagio en otras canciones como “Leavitating”, para los temas que aparecen en el video no registran problemas legales.

