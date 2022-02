E Tune, un artista en su salsa

E Tune ha compartido tarima con grandes artistas, como Nicky Jam, Tego Calderón, Ken Y, Ñengo Flow, entre otros. / Cortesía Foto: Cortesía

¿Cómo nació “Ella quiere mambo”?

Cuando estaba en el estudio buscábamos algo que sonara diferente. Durante toda mi carrera siempre me he destacado por presentar sonidos y proponer algo nuevo. Afortunadamente, durante el tiempo de la realización se fueron sumando muchas personas que aportaron y se pudo tener un buen resultado.

Después de este lanzamiento, ¿qué espera?

La idea es conquistar todo Colombia, para luego hacer viajes y empezar en el resto de Latinoamérica, y no solamente acá, sino en todo el mundo de a poquito, paso a paso. A todas partes donde hemos llegado con la canción nos ha ido bien. Es un poco diferente al perreo intenso, porque está saturado en el mercado.

¿Qué lo llevó a decidirse por una fusión de ritmos tropicales y urbanos?

Los ritmos tropicales siempre me han llamado la atención. Me siento muy familiarizado al momento de escuchar algo con esos sonidos. Esta canción me ha cambiado la vida, mi perspectiva también del futuro en la música.

En cuanto al videoclip, ¿qué vio en Medellín para grabarlo allí?

Mi equipo me sugirió hacerlo en Medellín, porque la productora está allá. Adicional, tengo ascendencia paisa y fue como mezclar un poco esa cultura con la que me crié. Quería algo que fuera mucho más natural, nada montado. Gracias a Dios se dio con un buen equipo de trabajo y todos pusieron su granito de arena. Quería un video que tuviera mucho color, mucho flow. Esa es la vibra que quería transmitir, un resultado muy orgánico y natural.

Sabemos que a los 11 años ya tenía claro su gusto por la música, ¿qué lo llevó a ser tan decidido?

Desde muy pequeño bailaba break dance. Acostumbraba a ir a la plaza de la ciudad donde estaba viviendo y me iba con un tío o un familiar y una grabadora, ahí me ponía a bailar. Con eso conocí el mundo del hip hop, que no estaba tan alejado del rap. A los 13 años hice mi primera composición de rap. Luego, cuando me mudé a Bogotá, me di cuenta de que hay un movimiento que se llama freestyle. En ese momento quizá no me hubiera imaginado que iba a terminar haciendo reguetón con merengue.

¿Cómo ha sido desarrollar su proyecto musical de forma independiente?

No es fácil, creo que todavía falta mucho por lograr. Aún no he llegado al estrellato. Siendo un artista independiente he disfrutado mucho. Cuando una persona tiene talento no se puede ocultar. En mi caso ha sido fácil llegar a grandes personas y productoras. Cuando empecé a hacer reguetón, a los 19 años, la vida me cambió. Saqué una canción que sonó en varias emisoras, en discotecas, pero fui víctima de un plagio. En ese momento preferí dedicarme a componer para otros artistas. Ahora estamos con este nuevo proyecto. No es difícil, tampoco imposible, solo requiere esfuerzo.

¿Podría contarnos acerca de esa situación que vivió?

Prefiero no tocar el tema, porque fue con artistas de renombre. Ya perdoné, lo superé, dejé de estar yendo a la Fiscalía o hablando con disqueras. Eso me trajo mucho problema a nivel espiritual, pero ya estoy en una mejor etapa de mi vida. Sé que Dios tiene mejores cosas para mí.

Habla mucho de esa conexión espiritual, ¿cómo la vive?

Ese problema me hizo alejarme de mi espiritualidad. Después de muchos años en busca de sanar, y como ya tenía muy buenas bases religiosas por parte de mi abuelo, comencé a partir de ahí. Aprendí a no quedarme en un problema, sino a sacar lo positivo de ello, porque eso mismo es lo que vas a proyectar en tu vida. Gracias a personas y espacios que apoyan el talento colombiano, mi proyecto ha seguido creciendo como persona y a nivel musical, para demostrarle al mundo que también con talento se puede funcionar y trascender.

Ha trabajado con productores como Saga Whiteblack, Slow Mike, Yera Music… ¿qué le ha permitido esto en su proyecto musical?

Trabajar con estas personas, como Saga Whiteblack, me ha abierto las puertas. Con ellos saqué algunas canciones y también me enseñaron un poco de lo que ellos hacen. Por eso hoy día puedo decir que soy productor, aparte de compositor.

¿Cómo define “Ella quiere Mambo”?

Es una canción que une a las familias, que te reúne con tu pareja. Tiene mucha dinámica por los sonidos tropicales. Trato de revivir los 90, pero al mismo tiempo suena algo diferente y muy cultural.