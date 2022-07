Eichem presenta “Give me”, al mejor estilo de su dancehall

En 2018, Eichem fue el artista revelación Hip Hop en los premios Fe Urbana. Foto: Cortesía: Eichem

Eichem es un artista colombiano del género dancehall y afrobeat. Su primer sencillo fue “Ella quiere dancehall”, seguido de “Miss independent”, ambos publicados en 2018. Este último tema lo catapultó en la industria nacional.

(Le recomendamos: Al Teatro Mayor llegan las obras “El niño y la tormenta” y “Bryophyllum”)

Además de ser cantante, también se desempeña como compositor. Al día de hoy cuenta con casi 20 millones de reproducciones en YouTube.

En 2021 firmó con el sello discográfico Magfly Music respaldado por el festival de Hip Hop This Is Real donde ha producido sencillos como “Move it”, “Wapen”, “Back on the rap” y su nuevo lanzamiento “Give me”.

Eichem - Give Me

“Give me” es una canción inspirada en sonidos ancestrales, llena de misticismo, energía, beats alegres, coquetos y sensuales que influye a que las personas se entreguen por completo al ritmo.

(Lea también: Julieta Venegas y Andrea Echeverri, juntas en un nuevo proyecto de Amazon Music)

“¡Crear música es crear vida! , Regalarme años de vida... la música es respirar, yo hago música desde el alma. Me dejo llevar por los ritmos y se empiezan a crear letras en mi cabeza”, comenta Eichem.

Además, el artista vallecaucano desde el inicio de su carrera en 2013 ha trabajado en géneros como rap, trap y R&B.

Disponible en todas las plataformas digitales YouTube, Apple Music y Spotify.