Julieta Venegas y Andrea Echeverri, juntas en un nuevo proyecto de Amazon Music

"Caminando sola" y "Ovarios calvarios" son proyectos artísticos de Julieta Venegas y Andrea Echeverri que abarcan la problemática de los feminicidios. Foto: Cortesía:@sergysperugache

“Todas las ciudades tienen una sonoridad, una música que las recorre por los aires, que se mueve por las calles entre el agua de sus lluvias y que las hace especiales.”

(Le recomendamos: Crea Sonidos: la respuesta de Yuri Buenaventura al talento colombiano)

Con estas palabras en la voz de Andrea Echeverri, empieza esta pieza editorial en la que Julieta Venegas recorre distintos espacios de Bogotá, donde realiza una cata de café de origen y visita la exposición acerca de feminicidios.

Venegas explora el tema central de su canción “Caminando sola”, desde un nuevo ángulo contrastando la música con la experiencia de la ciudad en un video de poco más de 7 minutos hecho por Amazon Music y Altafonte.

(No se pierda: Guitarrista de The Guess Who recuperó guitarra que le robaron hace 46 años)

En la pieza las situaciones son sólo una excusa para hablar de un tema mucho más profundo: el miedo de las mujeres al caminar solas por ahí.

Julieta Venegas Caminando en Bogotá | Amazon Music

El video se inicia con reflexiones de Julieta Venegas y el espacio, mientras habla de aquella Bogotá a la que ya ha visitado varias veces: las cosas que la enamoran de la ciudad, las que se han conservado o transformado en el tiempo y reflexiones acerca de su sonoridad.

(Lea también: Ryan Castro: la propuesta del gueto que impacta al mundo)

Luego se ve a la mexicana siendo parte de una cata profesional con uno de los productos que caracteriza a Colombia: el café. Junto al caficultor reflexionan sobre los paralelos en la producción de café y la producción musical.

Por último, al mismo tiempo que Julieta Venegas reflexionaba sobre “Caminar sola”, Andrea Echeverri exhibía una exposición artística llamada: “Ovarios calvarios” que invita a reflexiones que dialogan con la canción de Julieta.