El integrante de BTS que podría dejar la banda tras prestar servicio militar

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope son los miembros de la boyband más popular en el mundo, BTS, quienes están próximos a cumplir el servicio militar obligatorio en sur Corea. Foto: Getty Images

La corporación HYBE anunció que los miembros de BTS se enlistara en el servicio militar obligatorio surcoreano, siendo Jin, el miembro de mayor edad, el primero en presentarse.

Luego de que en 2020 el Parlamento surcoreano aprobara una ley que permitía la postergación del cumplimiento del servicio militar hasta que cada miembro de BTS cumplieran 30 años, Jin, con 29 años, sería el primero en iniciar este proceso.

Posteriormente, cada integrante se unirá al ejército, siendo Jungkook el menor del grupo y el último en enlistarse.

El 15 de octubre, en el concierto gratuito que BTS hizo en Busan, Jin manifestó que él será el próximo integrante en sacar un álbum, comenzado su camino como solista.

“Tengo algo que contarles. Voy a convertirme en el segundo miembro de BTS tras J-HOPE en lanzar mi propio álbum. En realidad, no es un gran álbum ni nada parecido. Simplemente es un sencillo. He podido trabajar junto a alguien con quien siempre había soñado, así que lanzaremos una canción. Además, he grabado diferentes cosas últimamente y queda un montón de cosas por rodar, así que espero que lo disfruten por completo muy pronto”, manifestó el Worldwide Handsome del grupo.

Luego de estas declaraciones, miembros de ARMY en todo el mundo comenzaron rumores de que Jin podría tomar la decisión de retirarse de la banda, y la música, luego de presentar su servicio militar.

Al finalizar su etapa en el ejército surcoreano, Jin tendría 32 años.

El impacto de BTS en la economía Sur Coreana

No es un secreto que el mundo del K-Pop no solo ha sido una ruptura cultural y musical en el mundo, sino que para la economía surcoreana representa una gran fuerza de producción dentro de su producto interno bruto PIB. Se estima que solo BTS generó cerca de cuatro mil millones dólares.

Se proyecta que esa cifra aumente diez veces, siendo 40 mil millones de dólares lo que generaría la banda en su país natal.

¿Por qué el servicio militar surcoreano es obligatorio?

Luego del conflicto bélico en Corea, donde se inició la división de Corea del Norte, República Popular Democrática de Corea, y Corea del Sur, República de Corea, el servicio militar se volvió obligatorio, ya que, técnicamente, siguen en guerra y la tensión por las armas nucleares de norcoreanas siguen siendo el mayor miedo de la población surcoreana.