El Pi La Matemática, reguetón con actitud

El artista venezolano, cuyo nombre real es Andrés Eduardo Agelvis Rojas, desde Ámsterdam, en donde está radicado, fortalece su propuesta urbana. Ahora lanza “Crazy”.

Lleva varios años en la industria musical, ¿cómo siente que ha sido su crecimiento dentro de ella y qué cosas han marcado su proceso?

Como todo al comienzo, es un camino lleno de emociones, cambios y experiencias. La música es una montaña rusa que tiene altos y bajos, pero si se vive con mucha disciplina nos da muchas recompensas de aprendizaje. Mi experiencia en la música mejora cada día y siempre seguiré aprendiendo. También me ha enseñado a trabajar en diferentes géneros con diversidad de sonidos. Me parece mágico poder llegar a las personas y transmitir tu mensaje. En el proceso me ha marcado el tener la capacidad de creer en mí mismo. Uno se pone los límites.

¿Cómo se disfruta y se consume el género urbano en Países Bajos, en donde no debe ser tan comercial?

En Ámsterdam hablan otro idioma, pero sus habitantes están dispuestos a escuchar otros géneros, no comprenden lo que dice, pero el buen contacto con el ritmo les gusta mucho y apoyan el género urbano. Las plataformas digitales y los medios de comunicación les han mostrado a sus habitantes estas sonoridades ajenas.

¿Qué características latinas le ha impregnado a su proyecto musical?

Quiero que mi música en cualquier parte se identifique con el ritmo y el sonido que representa mi cultura latina, para que la gente quiera bailarla con mucho swing.

¿Qué diferencia el trabajo de El Pi la Matemática del resto de artistas y sonidos que hoy en día prevalecen en el mundo del reguetón?

Mi proyecto lo diferencia la originalidad de las canciones y lírica, porque mis letras siempre tienen una historia que contar y me gusta trabajar con productores con sonidos e ideas innovadoras.

¿Cuéntenos de dónde nació su nuevo tema, “Crazy”, y por qué fue el elegido para mostrarse al mundo como solista después de su participación en el grupo Daga Negra?

Nació de una inspiración de varias ideas que tengo por ahí. Habla de una chica bonita, delicada que le gusta salir a disfrutar con sus amigas y volverse crazy.

¿Cómo ha sido la recepción de este sencillo?

Le ha ido muy bien. Esta canción fue muy bien producida y tiene un ritmo muy pegajoso. A todos mis amigos, a mi familia y a los fanáticos les ha gustado y por eso ha desarrollado un camino exitoso.

Su canción es una de las más usadas en la plataforma TikTok, ¿a qué le atribuye esto y de dónde viene la coreografía que tiene bailando a muchas personas?

Con tan solo unos días del lanzamiento ya están activos bailando #crazy. Y por medio de un concurso con la coreografía de una chica muy conocida en TikTok llamada Karla Lobo, el tema está siendo un éxito y es bailado por muchas personas.

¿Cómo visualiza su proyecto en unos años y qué metas se ha trazado, teniendo en cuenta que seguiremos en pandemia?

Me veo en el futuro haciendo giras por todo el mundo, llevando mis canciones a cada rincón y poder trabajar con artistas grandes. Mientras continúe la pandemia, seguiré trabajando de la mejor forma virtual para seguir demostrando mi talento.

¿El COVID-19 frenó sus planes?

Me ha limitado un poco en mis proyectos, pero buscamos siempre un camino para poder seguir adelante y aprovechando el tiempo porque las adversidades estarán siempre; sin embargo, creo que la actitud hace la diferencia.

¿Qué proyectos vienen para este 2021?

Este año será muy importante para mí, porque estaré haciendo varias colaboraciones y demostrando mi talento musical en diferentes géneros.

