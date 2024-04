EN VIVO | Pearl Jam, Taylor Swift, Maluma, Greeicy y más estrenos musicales este viernes

Pearl Jam, Taylor Swift y Maluma son algunos de los artistas que estrenan sus producciones este viernes. Foto: Agencia EFE

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este jueves 29 de febrero:

Después su álbum “Yeliana”, en donde retrató su alter ego, la cantante Greeicy regresa con una canción íntima, llamada “Kai”, una celebración de la vida y del amor incondicional que une a madre e hijo. El tema compuesto por Keityn, quien está detrás de varios éxitos del momento, le entrega a vallecaucana una historia de amor real.

El video es una experiencia visual íntima y conmovedora, en el que se capturó los momentos más importantes de la artista en su viaje hacia la maternidad, desde el nacimiento de su hijo hasta los dos años que ha pasado consolidando su familia. Cada imagen es una ventana a la intimidad de la artista, quien muestra una faceta desconocida.

El adelanto de esta canción tuvo lugar durante el pasado show de la artista caleña en el Movistar Arena de Bogotá, donde congregó a más de 15 mil personas.

Pearl Jam, la legendaria banda de grunge estadounidense, regresa con su undécimo álbum de estudio llamado “Dark Matter”. Este nuevo trabajo, marca el regreso de la banda a sus raíces más oscuras y reflexivas, explorando temas como la mortalidad, la pérdida y la incertidumbre del futuro.

La producción conserva el sonido característico de la banda, con las guitarras de Eddie Vedder y Mike McCready, la base rítmica de Jeff Ament y Stone Gossard, y la voz inconfundible de Vedder. Sin embargo, el álbum también incorpora nuevas texturas y elementos, como sintetizadores y pianos, que le dan un toque más moderno y experimental.

Sus nuevas letras se tornan profundas y poéticas, abordando temas como la fragilidad de la vida, la búsqueda del significado y la esperanza frente a la adversidad.

La ruptura tras seis años de relación de Taylor Swift con el actor Joe Alwyn vuelve este viernes a la palestra ante el lanzamiento de ‘The Tortured Poets Department’, en el que la estadounidense disecciona los males de su relación y emprende un ejercicio de terapia tras el final de la ensoñación a lo largo de los 16 cortes (más 15 que agregó luego).

Los rumores sobre el posible núcleo temático del disco comenzaron desde que en la última gala de los Grammy ella misma reveló el título, muy parecido al de un chat “online” que su ex compartía con los también actores Paul Mescal y Andrew Scott, llamado ‘Tortured Man Club’.

Ese es igualmente el título de uno de los cortes destacados, en el que Swift le espeta a su interlocutor con ínfulas de escritor (cabe recordar que Alwyn coescribió en el pasado algunos temas de la cantante): “Tú no eres Dylan Thomas y yo no soy Patti Smith”.

Asimismo, no parece casual la coincidencia geográfica entre la nacionalidad británica de su ex y la fuente inspiracional de la canción ‘So Long, London’, una de las más torturadas junto a ‘Florida!!!!’. Respecto a esta, hay quien ha apuntado que ese era el estado en el que recalaba la gira ‘The Eras Tour’ cuando en abril de 2023 se hizo pública la ruptura de la pareja.

Los reproches prosiguen en uno de los temas potencialmente más radiables de esta hornada, ‘My Boy Only Breaks His Favorite Toys’ (en español, mi niño solo rompe sus juguetes favoritos), en el que la artista anuncia el momento en el que se da por vencida en una relación que no prospera: “Abandono lo de construir castillos que él destruye”.

Hasta el final con ‘Clara Bow’, llamado así en honor a la actriz de cine mudo del mismo nombre, el desamor va cubriendo conceptualmente todo el álbum y, con él, la melancolía se hace fuerte, pero sin desesperación ni en sus palabras ni en sus formas, más bien aceptación, con espacios para la ironía y el sarcasmo en cortes como ‘The Smallest Man Who Ever Lived’ o ‘I Can Do It With a Broken Heart’.

Es ese, casi al final, uno de los pocos alivios de “bpm” acelerados y ochenteros que se pueden encontrar en este ‘The Tortured Poets Department’, marcado por la densidad emocional de las canciones, coproducidas por la autora junto a su inseparable Jack Antonoff.

Bajo su criterio, sintetizadores y arreglos electrónicos sustituyen en gran medida a las texturas orgánicas que acompañaban la melancolía que también impregnó trabajos previos como ‘Evermore’ o el previo ‘Folklore’, ambos de 2020. En medio de todo ello, de vez en cuando afloran atisbos de la Swift de la época “country”, como cuando recupera el ukelele y viejas estructuras melódicas de entonces, véase en la dinámica y larga ‘But Daddy, I Love Him!’.

Mención aparte merecen las dos colaboraciones de este álbum que se ha publicado sin carta de presentación previa: por un lado, Post Malone en el inicial ‘Fortnight’ (en el que queda relegado vocalmente a una labor más de acompañamiento) y, por otro, Florence + The Machine en la catártica ‘Florida!!!!’, con una relación vocal más compensada entre las dos intérpretes. Javier Herrero - EFE

El antioqueño Maluma estrena, al lado del puertorriqueño Darell, la canción “Trap2016″, con un ritmo contagioso que rememora al sonido clásico del trap y al mismo tiempo incorpora elementos modernos como los sintetizadores y los beats electrónicos.

El video musical, dirigido por César “Tes” Pimienta y rodado en Medellín, refleja también la estética del trap clásico, con autos lujosos, luces de neón, una atmósfera vibrante y que es acompañado por la letra de canción con temas que hablan sobre la fiesta, el amor y la vida nocturna.

Pepe Guerrero presenta su nuevo sencillo titulado “Cachos”, una canción cantinera y costumbrista, donde mezcla lo más característico de la música popular colombiana, desde sus requintos hasta explorar algunos matices del tango con su acordeón asemejándose al bandoneón y tocando fibras de la música romántica con la que muchos se identifican.

“Este nuevo sencillo, ‘Cachos’ es muy importante para mí, ya que contó con la participación de la reina del despecho, Arelys Henao, quien dirigió mi voz, además de brindarme algunos consejos en esta producción discografía”, aseguró Guerrero, quien se prepara para su participación en los Premios Monitor Music Awards.

El videoclip, que estuvo dirigido por Alexis Pino de Fresh Cappa, se rodó en el municipio de Concepción, Antioquia, destacado por su historia y arquitectura colonial, en donde se narra la historia de desamor, mientras que los flashbacks revelan los momentos de una relación amorosa llena de altibajos, acompañado por el licor que se convierte en su compañero en este viaje de recuerdos.