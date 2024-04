Fan de Harry Styles es enviada a prisión por acosar al cantante

Harry Styles. Foto: Getty Images via AFP - NEILSON BARNARD

La brasileña Myra Carvalho fue enviada a una prisión londinense por acosar al cantante británico, Harry Styles, a quien le habría enviado cerca de 8 mil cartas. La mujer se declaró culpable el pasado martes y fue castigada con 14 semanas de cárcel en la corte de Harrow, al noroeste de Londres, según informaron fuentes judiciales a los medios británicos.

Otra de las sanciones impuestas por la corte a la mujer de 35 años fue no poder volver a ver nunca al artista actuar en directo, así mismo, le impuso una orden de alejamiento, con la que no podrá acercarse añl antiguo cantante de One Direction durante 10 años.

Carvalho, que se alojó en un hostal de mochileros del barrio de Kensington and Chelsea de Londres tras viajar a la capital británica, tampoco podrá tratar de contactar con Harry Styles de forma directa o indirecta, ni tampoco entrar en un área determinada del noroeste de la ciudad.

La mujer envió al artista decenas de cartas manuscritas al mismo tiempo que le mandaba tarjetas ordenadas por internet a su dirección. De las 8.000 tarjetas, según los medios, algunas eran nupciales, mientras que dos fueron entregadas a mano en la dirección de Styles.

La familia de Carvalho indicó que no sabía que la mujer había viajado al Reino Unido en diciembre y que desde entonces se encontraba en este país. EFE