En vivo. Concierto del ‘Grace for the world’ en el Vaticano

El Papa León XIV y Pharrell Williams. EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Foto: EFE - VATICAN MEDIA HANDOUT
“Grace for the world” es un evento celebrado en la emblemática Plaza de San Pedro, como cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y como parte de las actividades del Año Jubilar 2025.
El concierto promueve un mensaje de fraternidad, paz y unión global, todo desde la espiritual, la cultura y la música.
Jennifer Hudson y Andrea Bocelli
La cantante y actriz estadounidense y el músico italiano interpretan ‘The Prayer’.
BamBam
El rapero, cantautor y bailarín tailandés también hizo su presentación en la Plaza de San Pedro.
Angélique Kidjo interpreta 'La vida es un carnaval'
La cantante y compositora originaria de Benín cautivó al interpretar ese icónico tema de Celia Cruz.
Karol G sale al escenario
La cantante paisa interpreta Mientras me curo del cora. La artista recibió las ovaciones del público.
