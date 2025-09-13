En vivo. Concierto del ‘Grace for the world’ en el Vaticano

El Papa León XIV y Pharrell Williams. EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: EFE - VATICAN MEDIA HANDOUT

“Grace for the world” es un evento celebrado en la emblemática Plaza de San Pedro, como cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y como parte de las actividades del Año Jubilar 2025.

El concierto promueve un mensaje de fraternidad, paz y unión global, todo desde la espiritual, la cultura y la música.

La cantante y actriz estadounidense y el músico italiano interpretan ‘The Prayer’.

El rapero, cantautor y bailarín tailandés también hizo su presentación en la Plaza de San Pedro.

La cantante y compositora originaria de Benín cautivó al interpretar ese icónico tema de Celia Cruz.

La cantante paisa interpreta Mientras me curo del cora. La artista recibió las ovaciones del público.