No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Entretenimiento
Música

En vivo. Concierto del ‘Grace for the world’ en el Vaticano

John Legend, Andrea Bocelli, entre otros artistas, se presentan a esta hora en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Redacción Vea
Redacción Vea
13 de septiembre de 2025 - 07:46 p. m.
El Papa León XIV y Pharrell Williams. EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
El Papa León XIV y Pharrell Williams. EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Foto: EFE - VATICAN MEDIA HANDOUT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

“Grace for the world” es un evento celebrado en la emblemática Plaza de San Pedro, como cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y como parte de las actividades del Año Jubilar 2025.

El concierto promueve un mensaje de fraternidad, paz y unión global, todo desde la espiritual, la cultura y la música.

Vínculos relacionados

Karol G en el Vaticano: Filtran video de su ensayo para “Grace for the world”
Pharrell Williams, Karol G y más artistas que cantarán en el Vaticano

Jennifer Hudson y Andrea Bocelli

La cantante y actriz estadounidense y el músico italiano interpretan ‘The Prayer’.

BamBam

El rapero, cantautor y bailarín tailandés también hizo su presentación en la Plaza de San Pedro.

Angélique Kidjo interpreta 'La vida es un carnaval'

La cantante y compositora originaria de Benín cautivó al interpretar ese icónico tema de Celia Cruz.

Actualización clave

Karol G sale al escenario

La cantante paisa interpreta Mientras me curo del cora. La artista recibió las ovaciones del público.

Video Thumbnail
Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas recomendados:

Grace for the world

Karol G

John Legend

Andrea Bocelli

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar