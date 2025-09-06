Karol G en el Vaticano: Filtran video de su ensayo para “Grace for the World”

Karol G se prepara para cantar en “Grace for the World”, que tendrá lugar hoy sábado 13 de septiembre de 2025 en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Esta actuación forma parte de la ceremonia de clausura de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, una iniciativa respaldada por el Vaticano que busca promover un mensaje de fraternidad, paz y diálogo entre culturas.

En el cartel, la intérprete de Si antes te hubiera conocido estará acompañada por artistas internacionales como Pharrell Williams, Andrea Bocelli, John Legend, Voices of Fire, Angélique Kidjo, entre otros. Además, se anticipa un impresionante espectáculo visual, que incluirá un despliegue de drones sobre la Plaza de San Pedro.

“Hagamos brillar una fuerte luz sobre la humanidad con música desde el corazón mismo del cristianismo y la plaza espiritual más importante, llevando al mundo entero un único mensaje de fraternidad y paz”, dijo Andrea Bocelli, mientras que Pharrell Williams agregó: “este es un momento cultural poco común en el que el mundo se detiene y se conecta colectivamente. Es un mensaje de unidad y gracia para toda la humanidad”.

Video de Karol G ensayando para su presentación en el Vaticano

En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales un video de la cantante paisa durante un ensayo y prueba de sonido, ultimando detalles de lo que será su presentación en ese importante evento promovido por el Sumo Pontífice.

En las imágenes se observa luciendo un jean, una blusa manga larga y unos zapatos de color negro e interpretando Mientras me curo del cora, acompañada de un coro y una orquesta de músicos con de instrumentos clásicos. En otro clip, aparece ensayando junto a Andrea Bocelli interpretando Vivo por ella.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Los internautas han dejado sus impresiones en el clip que suma más de 14 mil likes. “Hay que apoyar a las dos únicas mujeres que están dando la cara en el exterior por Colombia en la música: Shakira y Karol g”, “ella sí es una verdadera artista”, “esto se analiza que el Vaticano quiere integrar a los jóvenes con canciones y letras limpias a pesar de que también tiene sus letras fuertes Karol G, sin embargo, ella da mensaje de amor y superación y eso está genial”, “me gusta que Karol G canta las canciones adecuadas para el lugar”, “ella canta de todo y es perfecta, sabe en qué momento saca sus canciones”.