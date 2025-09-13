Pharrell Williams, Karol G y más artistas que cantarán en el Vaticano

“El mundo está marcado por conflictos y divisiones, y ustedes están unidos en un fuerte y valiente ‘no’ a la guerra y ‘sí’ a la paz y la fraternidad”, declaró este viernes el papa León XIV, quien no debería asistir a la cita, según su agenda oficial.

“Quiero agradecer a los artistas que, gracias a su creatividad, difundirán este mensaje por todo el mundo desde la magnífica columnata de Bernini”, agregó el pontífice.

Este sábado 13 de septiembre, la Plaza de San Pedro será el escenario para recibir a miles de personas en el "Grace for the world". EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Fotografía por: VATICAN MEDIA HANDOUT

¿Qué artistas cantarán en el “Grace for the world” en el Vaticano?

El evento gratuito, que incluirá un espectáculo de luces con 3.500 drones, contará también con la actuación del compositor estadounidense John Legend, la estrella del K-Pop BamBam, la franco-beninesa Angélique Kidjo y el coro de gospel Voice of Fire, entre otros.

Según la página del concierto, las entradas ya están agotadas.

Este evento cierra el tercer “Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana”, un ciclo de reuniones lanzado tras la publicación en octubre de 2020 de la encíclica del papa Francisco “Fratelli tutti” (“Todos hermanos”).

“Juntos, difundamos a través de la música el mensaje de unidad y gracia para toda la humanidad”, publicó días atrás Pharrell Williams en su cuenta de Instagram.

Los organizadores no precisaron cuántos espectadores se inscribieron para acudir a este concierto, anunciado durante el verano boreal. La plaza de San Pedro tiene capacidad para acoger a decenas de miles de personas.

Detalles del concierto “Grace for the world” en el Vaticano

El concierto será gratuito en Roma, pero también podrá ser disfrutado por audiencias de todo el mundo gracias a su transmisión en vivo a través de Disney+, Hulu y ABC News Live. La producción estará a cargo de Jesse Collins Entertainment, bajo la dirección de Sam Wrench, y contará con Fever como presentador asociado.

A lo largo de la historia, muchos artistas han tenido la oportunidad de actuar para los papas en el Vaticano, especialmente para Juan Pablo II, quien solía organizar conciertos navideños con figuras como Gloria Estefan, Noa, Franco Battiato y Los Del Río. Sin embargo, nunca se han presentado en la plaza de San Pedro.