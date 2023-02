Enrique Bunbury revela por qué se retiró de los escenarios y lanzó canción nueva

El cantautor manifestó que "es un alivio saber lo que te ocurre”. Foto: Cortesía Warner Music

Meses atrás el cantante español Enrique Bunbury anunció su retiro de los escenarios debido a una molestia vocal. Estaba en medio de su gira de despedida tras 35 años de carrera y era apenas la segunda presentación cuando esta afectación le impidió continuar con sus conciertos. Desde entonces no había vuelto a referirse al tema.

Recientemente reapareció y reveló las razones de las molestias asegurando que “es un alivio saber lo que te ocurre”. Las declaraciones fueron acompañadas con el lanzamiento de una sencillo que será parte de su próximo álbum. Se llama “Invulnerables” y fue escrito y producido durante la pausa que se tomó por cuestiones de salud.

“Aunque la canción se llame ‘Invulnerables’, de alguna forma habla de la vulnerabilidad del individuo solo y de lo que ganamos con otro, de todo lo que crecemos y de lo que podemos alcanzar”, aseguró el español. La canción producida por el franco-mexicano Adan Jodorowsky, hace alusión al regreso de Bunbury a la escena musical, aunque aún el artista no habla del regreso a los escenarios.

Días atrás de la presentación de este sencillo había anunciado el lanzamiento de su segundo poemario que verá la luz este 15 de marzo titulado “MicroDosis”. El libro está inspirado en su experiencia con el consumo de la psilocibina, una sustancia alucinógena que se obtiene de ciertos tipos de hongos propios de Sudamérica, México y Estados Unidos.

¿Cuáles fueron las razones del retiro de Bunbury?

El artista español se sometió a múltiples análisis médico bajo la atención de especialistas y en el proceso que Bunbury había desarrollado una intolerancia a un químico presente en la mayoría de los efectos de humo que se utilizan en el escenario, llamado glycol.

“Al segundo concierto yo ya empecé a tener problemas claros, los problemas eran principalmente por la noche, tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo”, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press.

El exvocalista de la banda Héroes del Silencio, tenía la incógnita de lo que pasaba, puesto que manifestó que en los conciertos era el lugar donde presentaba los problemas y que mientras estaba ensayando o en la producción de un disco de estudio no sentía molestias. Agregó que saber lo que le pasaba ha sido de gran ayuda.

“Ha sido una época bastante traumática y frustrante para mí, que de alguna forma he salvado gracias a la creación. Este disco es un poco el resultado de volcar todos estos traumas y este pesar en canciones y ahorrarme el psicólogo”, dijo. “Lo que es un alivio mayor es el saber lo que te ocurre, eso es lo primero. Durante mucho tiempo estuve viviendo con la ignorancia total de lo que me ocurría”.