Milky Chance: “La audiencia de Latinoamérica es una de las más excepcionales”

Clemens Rehbein y Philipp Dausch son los miembros de Milky Chance. Foto: Anthony Molina

La última vez que Milky Chance, el dúo musical alemán compuesto por Clemens Rehbein y Philipp Dausch, estuvieron en Colombia fue en el Festival Estéreo Picnic en 2018. Este año, los músicos insignia del indie pop regresan a Bogotá para un show en el Royal Center. Hoy miércoles 8 de mayo se espera que el dúo toque temas como su éxito inicial “Stolen Dance” y más canciones de sus demás discos, entre esos su más reciente álbum “Living In A Haze”, lanzado el año pasado.

La banda se ha mantenido activa con varias discos, evolucionando en su música, pero manteniéndose fieles a su estilo. “Milky Chance es nuestro gusto, nuestra manera de escribir las cosas, de componer y producir”, explica Rehbein a este medio. “Pienso que todo al final se reduce a uno mismo, es cuando estás en el estudio y creas música que te gusta. No quieres algo que no te guste, o que te deje de gustar, pero eso sucede a veces. Si tienes suerte se queda ahí”.

Aunque se espera que los artistas toquen canciones clásicas de su reportorio como “Stolen Dance”, “Flashed Junk Mind” y “Down by the river”, también incluirán títulos más recientes como “Synchronize” y “Living In A Haze”, esta última canción hace parte de su álbum del mismo nombre lanzado el año pasado. Ese último disco comenzó a crearse en “esa extraña época del covid”, como se refiere Dausch.

“Living In A Haze” y la evolución musical de Milky Chance

Sobre la creación del más reciente álbum de Milky Chance, Daush asegura que la pandemia hizo que el proceso “fuera extraño e inspirador. Mos dio espacio y tiempo, y un descanso que quizás no hubiéramos tomado activamente. Hubo muchos cambios y pudimos reconstruir estructuras y pensar realmente en todas las cosas alrededor del disco”.

El músico también explicó que para este disco pudieron tomarse con calma todo el proceso. Durante esa época el dúo encontró inspiración en ese cambio de dinámicas de trabajo, además de mudarse a Berlín, una nueva ciudad para ellos. “Conocimos gente nueva y trabajamos con gente muy diferente en comparación con los álbumes anteriores. No teníamos un productor, ya que cada canción de ese álbum era independiente (...) Es un álbum que habla de cambio y un nuevo capítulo, fue muy divertido”, explica Dausch.

“Siempre es difícil describir los cambios, supongo que es porque el cambio ocurre todo el tiempo. ‘Sadnecessary’ fue el álbum que hicimos en aquel entonces y así es como nos presentamos a una audiencia amplia. Ese fue creo que el mayor avance y es muy importante para nosotros”, cuenta Rehbein, sobre los inicios de Milky Chance.

“Lo que somos ahora como grupo es porque en aquel entonces empezamos a grabar temas como amigos y ni siquiera pretendíamos ser una banda. Así que creo que es un cambio muy grande el que hemos dado desde el inicio. Los fanáticos y las personas que nos siguen desde hace un tiempo fueron testigos del progreso que hicimos”, agrega Dausch.

El regreso de Milky Chance a Colombia se da en medio de su gira mundial. “La audiencia de Latinoamérica es una de las más excepcionales en el mundo. Hay algo en la cultura y la gente que los hace expresivos y muy cálidos, y también locos, y eso es único. Es genial venir aquí porque no es algo demasiado común”, asegura Dausch.

Milky Chance en Bogotá

Milky Chance se presenta hoy en el Royal Center, ubicado en la Carrera 13 # 66-80. La apertura de puertas se dará a las 7:00 p. m., mientras que el concierto iniciará sobre las 9:00 p. m.