Eros Ramazzotti regresa a la música con el sencillo “Ama” y anuncia álbum y gira

Eros Ramazzotti ha vendido 70 millones de discos y conseguido más de 2 mil millones de reproducciones en todo el mundo. Foto: Cortesía: Universal Music

El regreso de Eros Ramazzotti no podía ser de otra manera que con estilo y con impacto mundial. Cuatro años después de su último álbum de estudio, este viernes 10 de junio reveló el título y la fecha de lanzamiento de su nuevo proyecto.

“Latido infinito” es su nuevo álbum y se publicará a partir del 16 septiembre 2022 en Capitol Records Italia bajo licencia de Vertigo/Eventim Live International, disponible para preventa desde el 10 de junio.

AMA (Spanish Version)

De manera simultánea, el artista realizó el lanzamiento, en todas las plataformas digitales y radio, del primer sencillo del álbum, “Ama”, un manifiesto de la identidad artística renovada del cantautor, que en más de 35 años de carrera ha vendido 70 millones de discos y conseguido más de 2 mil millones de reproducciones en todo el mundo.

“Latido infinito” es un proyecto internacional que combina el lanzamiento discográfico con la nueva gira mundial. Tras revelarse las fechas del “World Tour Premier”, el italiano anunció el “Batito Infinito World Tour”.

“He pensado en este tour para celebrar mi nuevo álbum aún por salir. Me he involucrado totalmente en este trabajo, cuidando cada detalle y todos sus matices. En cada uno de estos conciertos hay una pequeña parte de mí y de mi historia. No veo la hora de volver a abrazar a mis fans de todo el mundo porque creo que esta es la mejor manera de afrontar este complejo momento y empezar a hacer música de nuevo. Juntos”, dice Eros Ramazzotti.

Este viernes el italiano estrenó la primera pieza del capítulo musical titulado “Ladito Infinito”, el single “Ama”, que marca el regreso de uno de los artistas italianos más queridos internacionalmente.

Se trata de un mensaje de amor universal, un himno a la libertad, una invitación a amar como quieras, sin límites, fronteras ni barreras, y a celebrar este sentimiento en todas sus formas y facetas.

“Ama”, su nuevo álbum “Latido Infinito”, así como las canciones históricas que han contribuido al éxito de Eros Ramazzotti, se incluirán en la programación de su tour que - después de los conciertos de muestra en Sevilla, Agrigento, Verona, Atenas y Cesarea - comenzará el 30 de octubre de 2022 en Los Ángeles para visitar todo el continente.