Estas son las bandas de rock más antiguas y que siguen vigentes

The Who (1962) : Esta es otra de las bandas fundacionales del rock británico, que inició con los vocalistas Roger Daltrey y los instrumentos armónicos de Pete Townshend y que se mantienen vigentes. La banda fue conocida por su shows en los escenarios, en donde rompían instrumentos, como también por éxitos como “Baba O’Riley” y servir de inspiración para grupos posteriores como Led Zeppelin. Su última producción de estudio fue en 2019, llamada “Who”, con la que completaron un total de 12, que los mantienen en la actualidad girando por distintos escenarios.

Aerosmith (1970): Se conoce como una de las bandas más populares que consolidó el sonido hard rock y hard pop, que curiosamente mantiene la mayoría de sus miembros fundadores como el vocalista Steven Tayler, el bajista Tom Hamilton, el baterista Joey Kramer y los guitarristas Joe Perry y Brad Whitford, quien ingresó un año después de la fundación. Completan 15 discos de estudio que los mantienen en la gira actual, llamada “Peace Out: The Farewell Tour” cantando clásicos como “Dream On” y “I’Dont Want To Miss A Thing”.