Este es el ‘line up’ completo del BIME 2024

Este encuentro tendrá talleres, master classes, espacios de networking, speed meetings y música en directo. Foto: BIME

La edición 2024 del BIME tendrá nuevamente su versión de música en directo, llamada BIME Live, que se adelantará en el Distrito Creativo de la calle 85 en Bogotá, con ‘line up’ internacional, que convergerá artistas de más de 10 países. “Una oportunidad única para conocer las propuestas artísticas de los talentos del futuro con mayor proyección internacional”, expresan los organizadores.

Quizá le pueda interesar: Horóscopo para hoy 10 de abril del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

De esta manera, BIME Live ofrecerá así más de 60 showcases de la mano de artistas de Argentina, Canadá, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Al mismo tiempo, el festival desarrollará sus otras actividades, como talleres, master classes, espacios de networking, speed meetings. Estos espacios se llevarán a cabo en distintas ubicaciones: Universidad EAN, principal sede de BIME Pro, Sánchez Cervecería, La Patrona, Egua, Mad Radio y 4.40 Music Hall.

‘Line up’ completo BIME 2024

Ana Lía (Ca), Anakena (Ve), Baiuca (Es), Barry B (Es), Austin Tv (Mx), Ben Yart (Es), Cali Flow Latino (Co), Chicochica (Mx/Co), Cromo X (Rd), Danny, Lux (Eeuu), Diana Burco (Co), Duplat (Co), Ginebras (Es), Gorka Urbizu (Es), Israel B (Es), Izaro (Es), Juan Campodónico (Uy), Juanpalitoschinos (Mx), La La Love You (Es), La Pardo (Co), Letón Pé (Rd), Magna (Co), Marina Reche (Es), Mayra Sánchez (Co), Milena Warthon (Pe), Nicolai Fella (Co), Noite (Es), More (Co/Br), Queralt Lahoz (Es), Santiago Navas Live Act (Co), Soleil Launière (Ca), Stich (Ca), Vera Delacruz (Ve) y Waahli (Ca).

Aquí puede conocer a detalle cada uno de los artistas invitados.

Por otra parte, ya algunos invitados que harán parte de los conversatorios, ya habían sido anunciados. El evento, que iniciará el miércoles 8 de mayo, será inaugurado por el artista Enrique Bunbury, ícono del rock español, que tras encadenar cinco “sold outs” en sus conciertos en Latinoamérica en 2023, vuelve a Colombia para conversar con Leila Cobo, directora ejecutiva de la revista Billboard.

También se suman artistas como la española Lola Índigo, una de las artistas más destacadas del panorama musical actual, profesionales como Maykol Sánchez, director de música para Latinoamérica de Spotify; Luis Alfonso Londoño y Álvaro Osorio, protagonistas incondicionales en el desarrollo de las carreras de sus hijos, Maluma y J Balvin, entre otros.