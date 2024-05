Esteban Rojas y Aida Victoria Merlano llegan a la cárcel en nuevo video musical

El videoclip fue producido por Visual Arts Producciones, una compañía que ha colaborado con artistas como Pirlo, Ryan Castro, Kris R y Samanta Duque. Foto: Warner Music Colombia

Esteban Rojas, conocido como “La Nuee” o “La nueva luz del diamante”, es un artista de Cali. El cantante lanzó en días pasados la canción “Demasiado pa’ mi” y este miércoles 8 de mayo lanzará el video musical. El video contará con la presencia de Rojas y de la influencer Aida Victoria Merlano. “La trágica historia de ‘Demasiado pa’ mi’ se refleja en el videoclip a través del relato de un joven que, en su afán por ofrecer una vida mejor a su familia, enfrenta las duras consecuencias de sus decisiones y acepta su destino tras ser encarcelado”, se lee en un comunicado.

“La prisión, un flagelo que ha impactado a innumerables familias en Colombia sin importar su estatus socioeconómico, incluida la familia de Aida Victoria Merlano. La elección de Aida Victoria como protagonista fue acertada, ya que ella comprende de primera mano las situaciones y emociones relacionadas con tener seres queridos privados de la libertad, e incluso enfrentarse a la posibilidad de perder la propia libertad”, se agrega.

Los creadores del videoclip aseguran que Merlano, al ser una figura pública, “tiene la capacidad de contribuir a difundir el mensaje que Esteban desea transmitir, especialmente al público joven. Este mensaje resalta que en las calles lamentablemente solo existen dos opciones, por lo que incita a sus seguidores a aferrarse a sus sueños y trabajar por ellos”.

Los procesos judiciales de Aida Victoria Merlano

La influencer Aida Victoria Merlano se encuentra acusada de varios delitos y los procesos judiciales en su contra están en desarrollo. Entre esos está acusada de haber ayudado a su madre, la excongresista Aida Merlano a huir de las autoridades en 2019. Además, en un proceso paralelo se le acusa de montar una empresa para ocultar los activos de su madre. El pasado mes de marzo la condena de Merlano hija fue aumentada a más de 13 años de cárcel.

“El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y ESO LA FISCALÍA NO LO APELÓ, razón por la cual el tribunal permitió, a pesar de condenarme 866 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación”, dijo la influencer a través de su cuenta de Instagram.