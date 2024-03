Esto dijo Aida Victoria Merlano tras aumento de su condena

La influencer es acusada de ayudar a su madre de escapar de la Cárcel La Picota en 2019. Foto: @aidavictoriam en Instagram

Aida Victoria Merlano es influencer e hija de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien anteriormente fue condenada a cárcel por corrupción. En la tarde del 21 de marzo de 2024, se dio a conocer la noticia de que el Tribunal Superior de Bogotá decidió que la creadora de contenido deberá pagar 13 años de prisión sin la posibilidad de casa por cárcel. La condena inicial en contra de la la influencer era de siete años.

¿Qué pasó con Aida Victoria Merlano?

Tras analizar el expediente de Aida Victoria, se le acusó de ayudar a que su madre se fugara mientras estaba detenida en la cárcel La Picota en 2019, así como de utilizar a su hermano menor en la recordada escapatoria desde un centro odontológico en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, se cree que ambos, tanto la influencer como su hermano, habrían ayudado a esconder un maletín en el baño del centro médico, herramienta que la excongresista usaría para culminar el plan de escape en el consultorio del odontólogo Javier Cely.

Aida Victoria Merlano habló sobre su condena

A través de sus historias de Instagram, la joven decidió hablar sobre la situación y explicar cómo ha atravesado este proceso. Inicialmente, aclaró un tuit emitido por la cuenta oficial de La Fiscalía de Colombia, donde se anunciaba que se ordenó la captura inmediata de la influencer.

Al respecto dijo: “Esto no es cierto, no me dieron orden de captura. El juez de primera instancia aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió, a pesar de condenarme a 166 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación. Seguimos creyendo en la justicia y vamos a dar la pelea hasta el final”, escribió Aida Victoria.

En otras historias, procedió a dar palabras de ánimo y esperanza, “Mientras haya vida, hay esperanza. Esa es la vida, de momentos buenos momentos que nos retan y nos hacen crecer. Yo sé que no soy la única lidiando con cosas difíciles, pero si nos vamos a caer que sea peleando”.

Continuó diciendo, “Yo sé que parece absurdo (yo todavía no lo creo) pero la condena del tribunal sí fue por 13 años de prisión sin derecho a casa por cárcel. Es una condena injusta, pero me permitieron estar en libertad hasta que la corte decida”

Finalmente, Merlano agradeció a Miguel Ángel del Río, quien la está representando en este caso. A través de su cuenta de X, el abogado de la creadora también desmintió a la Fiscalía sobre la orden de captura y escribió: “Llegaremos hasta la última instancia de la Corte Suprema con ella en libertad”.