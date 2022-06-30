Estos son los nominados a los premios Latino Music Awards 2022

Latino Music Awards presentó la lista de nominados 2022 en el Casino Hollywood de Medellín con más de 400 invitados, evento donde se anunciaron 44 categorías, más de 270 artistas y productores nominados, los cuales fueron elegidos a través del comité organizador y por un selecto grupo de líderes de la industria de la música.
Por primera vez en la historia de los premios tendremos una categoría que premiará lo mejor de la música llanera y los exponentes de esta hermosa región colombiana. Latino Music Group apoyando la era digital y a los creadores de contenido abrió 5 nominaciones para elegir los mejores influencers musicales, youtubers y Tiktokers.
Desde hoy y hasta el 29 de septiembre a las 11:00 p.m los club de fans y seguidores de sus artistas favoritos podrán votar a través de nuestra página web: www.latinoshowawards.com.
En el 2021 el total de la votación de nominados por parte de los fanaticos y personalidades de la industria de la música fue de 15′690.000, este año Latino Music espera batir su propio récord y superar este número desde hoy.
Los nominados son:
1. Mejor artista femenina popular
ARELYS HENAO
MARBELLE
FRANCY
PAOLA JARA
LADY YULIANA
DARESKA
AURA CRISTINA GEITHNER
2. Mejor artista masculino popular
YEISON JIMENEZ
JESSI URIBE
JHONNY RIVERA
PIPE BUENO
ALZATE
DARIO GOMEZ
3. Mejor nuevo artista popular
ALEXIS ESCOBAR
ALAN RAMIREZ
CIRO QUIÑONEZ
LUIS ALFONSO
SHAIRA
MATEO CASTRO
4. Mejor canción de la música popular
GUARO REMIX-PIPE BUENO , ALZATE , CARIN LEON, DARIO GOMEZ , EL CHARRITO NEGRO , JESSI URIBE, JHON ALEX CASTAÑO, JHONNY RIVERA, JUAN PABLO NAVARRETE , LUIS ALBERTO POSADA Y YEISON JIMENEZ
LO PASADO PISADO- ARELYS HENAO
NI TENGO NI NECESITO- YEISON JIMENEZ
SI ME VEN LLORANDO – JESSI URIBE
200 COPAS- KAROL G
LOS BESOS JAMAS- PAOLA JARA
5. Mejor video de música popular
LOS BESOS JAMAS- DIRIGIDO POR EDWIN JAIMES , INTERPRETADO POR PAOLA JARA
GUARO REMIX-PIPE BUENO , ALZATE , CARIN LEON, DARIO GOMEZ , EL CHARRITO NEGRO , JESSI URIBE, JHON ALEX CASTAÑO, JHONNY RIVERA, JUAN PABLO NAVARRETE , LUIS ALBERTO POSADA Y YEISON JIMENEZ
SI ME VEN LLORANDO- DIRIGIDO POR EDWIN JAIMES , INTERPRETADO POR JESSI URIBE
LA REINA DE LA CANTINA- DIRIGIDO POR ALEX GOMEZ, INTERPRETADA POR FRANCY
200 COPAS- DIRIGIDA POR SANTIAGO COLE , INTERPRETADA POR KAROL G
LO PASADO PISADO- DIRIGIDO POR JORGE ANDRES OSORIO, INTERPRETADO POR ARELYS HENAO
6. Mejor productor de música popular
GEORGY PARRA POR NO TE VOY A PERDONAR , INTERPRETADA POR YEISON JIMENEZ
YOHAN USUGA POR GUARO REMIX - PIPE BUENO , ALZATE , CARIN LEON, DARIO GOMEZ , EL CHARRITO NEGRO , JESSI URIBE, JHON ALEX CASTAÑO, JHONNY RIVERA, JUAN PABLO NAVARRETE , LUIS ALBERTO POSADA Y YEISON JIMENEZ
JOSS FAVELA Y RICARDO ORRANTIA POR LOS BESOS JAMAS – PAOLA JARA
OVY ON THE DRUMS Y CAROLINA GIRALDO POR 200 COPAS- KAROL G
YOHAN USUGA POR NI TENGO NI NECESITO- YEISON JIMENEZ
CARLOS TABOADA POR DIAS NUBLADOS – MARBELLE
7. Mejor artista femenina urbano
ANITTA
KAROL G
BECKY G
FARINA
NATTI NATASHA
ROSALIA
8. Mejor artista masculino urbano
DADY YANKEE
BAD BUNNY
RAUW ALEJANDRO
J BALVIN
MALUMA
CAMILO
9. Mejor nuevo artista urbano
FEID
BLESSD
JHAY CORTEZ
RYAN CASTRO
BELEE
DEKKO
10. Mejor canción urbana
IN DA GUETTO- J. BALVIN Y SKRILLEX
DESESPERADOS- RAUW ALEJANDRO Y CHENCHO CORLEONE
MAMIII- KAROL G Y BECKY G
MEDALLO- BLESSD, JUSTIN QUILES- LENNY TAVARES
YONAGUNI- BAD BUNNY
PEPAS- FARRUKO
11. Mejor video de música urbano
IN DA GETTO- J. BALVIN Y SKRILLEX, DIRIGIDO POR ALFRED MARROQUIN
DESESPERADO- RAUW ALEJANDRO Y CHENCHO CORLEONE, DIRIGIDO POR MANSON
MAMIII- KAROL G Y BECKY G, DIRIGIDO POR MIKE HO- ANGUS CLOUD DE EUPHORIA Y MIA KHALIFA
MEDALLO – BLESSD, JUSTIN QUILES Y LENNY TAVARES, DIRIGIDO POR DEIVY P.
YONAGUNI- BAD BUNNY , DIRIGIDO POR STILLZ
PEPAS- FARRUKO, DIRIGIDO POR MIKE HO
12. Mejor productor música urbano
OVY ON THE DRUMS POR MAMIII-KAROLG Y BECKY G
TAINY, SMASH, BYRD, FINESSE POR YONAGUNI- BAD BUNNY
OVY ON THE DRUMS POR MEDALLO – BLESSD, JUSTIN QUILES Y LENNY TAVARES
IAMCHINO, VICTOR CARDENAS, SHARO TOWERS, KARIEL QUIROZ, GHETTO POR PEPA- FARRUKO
DIMELO NINOW, DULCE COMO CANDY, EL ZORRO, NAISGAI POR DESESPERADO- RAUW ALEJANDRO Y CHENCHO COROLEONE
SKRILLEX, TAINY POR IN DA GETTO- J. BALVIN Y SKRILLEX
13. Mejor artista femenina pop urbano
TINI
BELINDA
DANNA PAOLA
GREEICY
CAMI
AITANA
FANNY LU
14. Mejor artista masculino pop urbano
CAMILO
MANUEL TURIZO
MIKE BAHIA
MAU Y RICKY
SEBASTIAN YATRA
DANNY OCEAN
15. Mejor canción pop urbana
SOBRIO- MALUMA
TACONES ROJOS. SEBASTIAN YATRA
BUENOS DIAS- WISIN, CAMILO Y LOS LEGENDARIOS
TE OLVIDO- MANUEL TURIZO
PERFECTA- REIK Y MALUMA
MELANCOLICOS ANONIMOS- SEBASTIAN YATRA
16. Mejor video música pop urbano
TACONES ROJOS- SEBASTIAN YATRA, DIRIGIDO POR DANIEL DURA Y SEBASTIAN YATRA
SOBRI- MALUMA, DIRIGIDO POR JESSY TERRERO
FUERA DEL MERCADO- DANNY OCEAN, DIRIGIDO POR RODRIGO RODRIGUEZ
PERFECTA- REIK Y MALUMA, DIRIGIDO POR JESSY TERRERO
TE OLVIDO- MANUEL TURIZO, DIRIGIDO POR P TECHEMIST
BUENOS DIAS-WISIN , CAMILO Y LOS LEGENDARIOS, DIRIGIDO POR NUNO GOMEZ
17. Mejor artista o agrupación regional mexicano femenino
ANGELA AGUILAR
ANA BARBARA
SANDRA ECHEVERRÌA
CHIQUIS RIVERA
NINEL CONDE
MAJO AGUILAR
18. Mejor artista o agrupación regional mexicano masculino
CHRISTIAN NODAL
CALIBRE 50
LOS DOS CARNALES
GRUPO FIRME
ESPINOZA PAZ
CARIN LEON
19. Mejor canción música regional mexicana
YA NO SOMOS NI SEREMOS – CHRISTIAN NODAL
YA SUPERAME- GRUPO FIRME
EL SOLTERO FELIZ- ESPINOZA PAZ
LA SINVERGUENZA-CHRISTIN NODAL & BANDA MS DE SERGIO LIZARRAGA
MIRANOS AHORA- CALIBRE 50
CADA QUEIN- GRUPO FIRME Y MALUMA
20. Mejor productor de música regional mexicana
JAIME GONZALEZ POR YA NO SOMOS NI SEREMOS- CHRISTIAN NODAL
ISAEL GUTIERREZ Y EVERT GUTIERREZ POR YA SUPERAME- GRUPO FIRME
ISIDRO CHAVEZ ESPINOZA POR EL SOLTERO FELIZ- ESPINOZA PAZ
JESUS TIRADO CASTAÑEDA POR MIRANOS AHORA- CALIBRE 50
EDEN MUÑOZ POR CHALE- EDEN MUÑOZ
EDGAR BARRERA, ISAEL GUTIERREZ Y EVERT GUTIERREZ POR CADA QUIEN- GRUPO FIRME Y MALUMA
21. Mejor video de música regional mexicano
YA NO SOMOS NI SEREMOS- CHRISTIAN NODAL
YA SUPERAME- GRUPO FIRME, DIRIGIDO POR ISAEL GUTIERREZ Y EVERT GUTIERREZ
EL SOLTERO FELIZ- ESPINOZA PAZ, DIRIGIDO POR VISUAL 1
LA SINVERGUENZA- CHRISTIAN NODAL & BANDA MS DE SERGIO LIZARRAGA, DIRIGIDO POR BELINDA
MIRANOS AHORA- CALIBRE 50
CADA QUIEN- GRUPO FIRME Y MALUMA, DIRIGIDO POR MANE BORJA
22. Mejor artista pop masculino
CAMILO
MANUEL MEDRANO
RICARDO MONTANER
ANDRES CEPEDA
PABLO ALBORAN
PEDRO CAPO
23. Mejor artista pop femenina
SHAKIRA
EVALUNA MONTANER
VENTINO
MONT LAFERTE
JULIANA VELASQUEZ
TINI
FANNY LU
24. Mejor canción pop
ESTAR ENAMORADO- CARLOS RIVERA Y RAPHAEL
INDIGO- CAMILO Y EVALUNA MONTANER
LA RUTINA- MIKE BAHIA
2005- FONSECA, GREEICY Y CALI Y EL DANDEE
LO QUE SE VA- ANDRES CEPEDA Y XIMENA SARIÑANA
MORAT- LLAMADA PERDIDA
25. Mejor productor de pop
PABLO CERIAN POR ESTAR ENAMORADO- CARLOS RIVERA Y RAPHAEL
CAMILO , NICOLAS RAMIREZ Y EDGAR BARRERA POR INDIGO- CAMILO Y EVALUNA MONTANER
ANDRES TORRES Y MAURICIO RENGIFO POR LA RUTINA- MIKE BAHIA
GEORGE NORIEGA, GIO FERNANDEZ Y JAVIER CUELLO POR LO QUE SE VA- ANDRES CEPEDA Y XIMENA SARIÑANA
JUAN PABLO ISAZA, ANDRES TORRES Y MAURICIO RENGIFO POR MORAT- LLAMADA PERDIDA
ANDRES TORRES Y MAURICIO RENGIFO POR 2005- FONSECA , GREEICY Y CALI Y EL DANDEE
26. Mejor video de pop
ESTAR ENAMORADO- CARLOS RIVERA Y RAPHAEL
INDIGO- CAMILO Y EVALUNA MONTANER DIRIGIDO POR EVALUNA MONTANER
LA RUTINA- MIKE BAHIA, DIRIGIDO POR PALOMA 36 GRADOS
2005- FONSECA, GREEICY Y CALI Y EL DANDEE, DIRIGIDO POR KATH D
LO QUE SE VA- ANDRES CEPEDA Y XIMENA SARIÑANA, DIRIGIDO POR JHONNY HENDRYX
MORAT- LLAMADA PERDIDA, DIRIGIDO POR MENDO
27. Mejor artista vallenato femenina
KAREN LIZARAZO
NATALIA CURVELO
MARGARITA DORIA
ANA DEL CASTILLO
ANDREINA
TEFI LAZARO
28. Mejor artista vallenato masculina
SILVESTRE DANGOND
FELIPE PELAEZ
OMAR GELES
DIEGO DAZA
HEBERT VARGAS
DANIEL CALDERON
29. Mejor canción vallenato
OTRA VEZ LLORAR- JORGE CELEDON Y SERGIO LUIS RODRIGUEZ
LOCA- FELIPE PELAEZ
EN LA BOCA- KAREN LIZARAZO Y GUSI
ENTUSAO- PETER MANJARRES Y DANI MAESTRE
FRACTURADO- DANIEL CALDERON E IVAN CALDERON
EL AMOR DE TU VIDA- KAREN LIZARAZO
30. Mejor productor de vallenato
JHON ALMARIO Y RAI RUEDA POR OTRA VEZ LLORAR-JORGE CELEDON – SERGIO LUIS RODRIGUEZ
FELIPE PELAEZ, HUMERTO RADA Y BREYNER GORDILLO POR LOCA-FELIPE PELAEZ
KAREN LIZARAZO, GUSI Y SMALL WATER MUSIC POR EN LA BOCA-KAREN LIZARAZO Y GUSI
PETER MANJARRES, BRAULIO TILANO, CARLOS VASQUEZ Y LUIS ANGEL CABANA POR ENTUSAO-PETER MANJARRES Y DANI MAESTRE
CALDERON RECORDS POR FRACTURADO-DANIEL CALDERON E IVAN CALDERON
KAREN LIZARAZO – JOSE LUIS GARCIA Y LUIS SEVERICHE POR EL AMOR DE TU VIDA – KAREN LIZARAZO
31. Mejor artista o agrupación tropical, salsa o cumbia
MARC ANTHONY
PRINCE ROYCE
CARLOS VIVES
GRUPO NICHE
ROMEO SANTOS
GUAYACAN ORQUESTA
MAURO CASTILLO
32. Mejor canción tropical, salsa o cumbia
MALA – MARC ANTHONY
COLOMBIA, MI ENCANTO – CARLOS VIVES
LAO’ A LAO’ – PRINCE ROYCE
PA’LLA VOY – MARC ANTHONY
VOLVI-AVENTURA – BADA BUNNY
CITAS CLANDESTINAS – GUAYACAN
33. Mejor productor tropical, salsa o cumbia
SERGIO GEORGE Y MARCO ANTONIO MUÑIZ POR MALA-MARC ANTHONY
LIN MANUEL MIRANDA Y CARLOS VIVES POR COLOMBIA, MI ENCANTO-CARLOS VIVES
GEOGER NORIEGA, GEOFFREY ROYCE, MIKE MUÑOS, GIO FERNANDEZ Y D LESLY LAO’ A LAO’- PRINCE ROYCE
SERGIO GEORGE Y MARCO ANTONIO MUÑIZ PA’ LLA VOY- MARC ANTHONY
CAMILO , EDGAR BARRERA Y ALEX CASTILLO POR KESI- CAMILO
GUAYACAN ORQUESTA POR CITAS CLANDESTINAS- GUAYACAN
34. Mejor artista de champeta
GIBLACK
MR BLACK
KEVIN FLOREZ
BAZURTO ALL STAR
TWISTER EL REY
ZAIDER
35. Mejor canción champeta
EL AVIONCITO- GIBLACK
BORRACHO BAILANDO CHAMPETA- KEVIN FLOREZ & CAPTAIN PLANET
MACTA LLEGA- MARTA LLEGA- LA TOXI COSTEÑA X DJ DEVER
YO TE MIRE – BAZURTO ALL STAR & ALEXANDRA COLORADO
CATALINA- MR BLACK EL PRESIDENTE
EL PELUCHE- TWISTER EL REY
36. Mejor productor Champeta
K7 ESTUDIOS POR EL AVIONCITO- GIBLACK
BORRACHO BAILANDO CHAMPETA- KEVIN FLOREZ & CAPTAIN PLANET
MACTA LLEGA- MARTA LLEGA- LA TOXI COSTEÑA X DJ EVER
MR BLACK MUSIC POR CATALINA – MR BLACK EL PRESIDENTE
DJ EVER, OMEGA, PASSA PASSA SOUND SYSTEM Y DEEZY POR YO TE MIRE- BAZURTO ALL STAR & ALEXANDRA COLORADO
GOLDEN POR EL PELUCHE- TWISTER EL REY
37. Mejor artista de música llanera
JOHN ONOFRE
WALTER SILVA
CHOLO VALDERRAMA
LUIS SILVA
ARIES VIGOTH
REYNALDO ARMAS
38. Mejor canción música llanera
COMO NO VOY A DECIRLO- LUIS SILVA Y YEISON JIMENEZ
HASTA MORIR- JOHN ONOFRE
SERA QUE SI SOY LLANERO- CHOLO VALDERRAMA
CANTO ENTRISTECIDO- ROSANGELA BELISARIO
ROMANCE QUINCEAÑERO- LUIS SILVA Y JHONNY RIVERA
JOHN ONOFRE- LA DUEÑA DE MIS CHURUPOS
39. MEJOR ARTISTA EN DESARROLLO
LOY
BLONDIAK
YAXX CALLE
ALEX GOT
REIJY
ATINA
Por primera vez este año Latino Music Awards tendrá 5 categorías para premiar a los influencers que día a día comienzan triunfar en la música por medio de youtube o redes sociales, plataformas que han posicionado éxitos a nivel mundial
Las categorías de influencers 2022 son:
1. Instagramer del año
ANDREA VALDIRI
AIDA VICTORIA MERLANO
KAREN SEVILLANO
EL MINDO
LA LIENDRA
YEFERSON COSSIO
TE AMO HIJO TV
FELIPE SARUMA
2. TIK TOKER del año
LINA TEJEIRO
SOY ROKI
LATINERS
YANFRI
ANARKIA
JAVIER RAMIREZ
STEVEN SALME
JUANSE LHDK
STIVEN AVILA
LOS MONTAÑEROS
3. Influencer musical
YEFERSON COSSIO
KEVIN BURY
SEBASTIAN VILLALOBOS
LUISA FERNANDA W
MARILYN OQUENDO
SOY ROKI
MARCELA REYES
AMARA QUE LINDA
4. Canción viral de Tik Tok
ENVOLVER- ANITTA
ERNESTO PEREZ EL FRAILEJON
EL AVIONCITO- GIBLACK
EL EFECTO- BAD BUNNY
12X3- DEKKO
PANTYSITO- FEID , ALEJO Y ROBI
FUERA DE MERCADO- DANNY OCEAN
MUJERIEGO- RYAN CASTRO
VIDA DE RICO- CAMILO
RE LOS PAPI RE LOCOS- ANARKIA
5. Youtuber del año.
AMI RODRIGUEZ
SOFIA CASTRO
AMARA QUE LINDA
KIKA NIETO
SEBASTIAN VILLALOBOS
PAU TIPS
CALLE Y POCHE