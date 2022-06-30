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30 Jun 2022 - 3:35 p. m.

Estos son los nominados a los premios Latino Music Awards 2022

Desde hoy y hasta el 29 de septiembre a las 11:00 p.m los club de fans y seguidores de sus artistas favoritos podrán votar a través de la página web: www.latinoshowawards.com.

Redacción Entretenimiento

Latino Music Awards vuelve al público después de dos años de ausencia y contará con la participación de Arelys Henao en su presentación de nominados.
Latino Music Awards vuelve al público después de dos años de ausencia y contará con la participación de Arelys Henao en su presentación de nominados.
Foto: Cortesía: Latino Music Awards

Latino Music Awards presentó la lista de nominados 2022 en el Casino Hollywood de Medellín con más de 400 invitados, evento donde se anunciaron 44 categorías, más de 270 artistas y productores nominados, los cuales fueron elegidos a través del comité organizador y por un selecto grupo de líderes de la industria de la música.

 Por primera vez en la historia de los premios tendremos una categoría que premiará lo mejor de la música llanera y los exponentes de esta hermosa región colombiana. Latino Music Group apoyando la era digital y a los creadores de contenido abrió 5 nominaciones para elegir los mejores influencers musicales, youtubers y Tiktokers.

Desde hoy y hasta el 29 de septiembre a las 11:00 p.m los club de fans y seguidores de sus artistas favoritos podrán votar a través de nuestra página web: www.latinoshowawards.com.

En el 2021 el total de la votación de nominados por parte de los fanaticos y personalidades de la industria de la música fue de 15′690.000, este año Latino Music espera batir su propio récord y superar este número desde hoy.

Los nominados son:

1. Mejor artista femenina popular

ARELYS HENAO

MARBELLE

FRANCY

PAOLA JARA

LADY YULIANA

DARESKA

AURA CRISTINA GEITHNER

2. Mejor artista masculino popular

YEISON JIMENEZ

JESSI URIBE

JHONNY RIVERA

PIPE BUENO

ALZATE

DARIO GOMEZ

3. Mejor nuevo artista popular

ALEXIS ESCOBAR

ALAN RAMIREZ

CIRO QUIÑONEZ

LUIS ALFONSO

SHAIRA

MATEO CASTRO

4. Mejor canción de la música popular

GUARO REMIX-PIPE BUENO , ALZATE , CARIN LEON, DARIO GOMEZ , EL CHARRITO NEGRO , JESSI URIBE, JHON ALEX CASTAÑO, JHONNY RIVERA, JUAN PABLO NAVARRETE , LUIS ALBERTO POSADA Y  YEISON JIMENEZ

LO PASADO PISADO- ARELYS HENAO

NI TENGO NI NECESITO- YEISON JIMENEZ

SI ME VEN LLORANDO – JESSI URIBE

200 COPAS- KAROL G

LOS BESOS JAMAS- PAOLA JARA

5. Mejor video de música popular

LOS BESOS JAMAS- DIRIGIDO POR EDWIN JAIMES , INTERPRETADO POR PAOLA JARA

GUARO REMIX-PIPE BUENO , ALZATE , CARIN LEON, DARIO GOMEZ , EL CHARRITO NEGRO , JESSI URIBE, JHON ALEX CASTAÑO, JHONNY RIVERA, JUAN PABLO NAVARRETE , LUIS ALBERTO POSADA Y  YEISON JIMENEZ

SI ME VEN LLORANDO- DIRIGIDO POR EDWIN JAIMES , INTERPRETADO POR JESSI URIBE

LA REINA DE LA CANTINA- DIRIGIDO POR ALEX GOMEZ, INTERPRETADA POR FRANCY

200 COPAS- DIRIGIDA POR SANTIAGO COLE , INTERPRETADA POR KAROL G

LO PASADO PISADO- DIRIGIDO POR JORGE ANDRES OSORIO, INTERPRETADO POR ARELYS HENAO

6. Mejor productor de música popular

GEORGY PARRA POR NO TE VOY A PERDONAR , INTERPRETADA POR YEISON JIMENEZ

YOHAN USUGA POR GUARO REMIX - PIPE BUENO , ALZATE , CARIN LEON, DARIO GOMEZ , EL CHARRITO NEGRO , JESSI URIBE, JHON ALEX CASTAÑO, JHONNY RIVERA, JUAN PABLO NAVARRETE , LUIS ALBERTO POSADA Y  YEISON JIMENEZ

JOSS FAVELA Y RICARDO ORRANTIA POR LOS BESOS JAMAS – PAOLA JARA

OVY ON  THE DRUMS Y CAROLINA GIRALDO POR 200 COPAS- KAROL G

YOHAN USUGA POR NI TENGO NI NECESITO- YEISON JIMENEZ

CARLOS TABOADA POR DIAS NUBLADOS – MARBELLE

7. Mejor artista femenina urbano

ANITTA

KAROL G

BECKY G

FARINA

NATTI NATASHA

ROSALIA

8. Mejor artista masculino urbano

DADY YANKEE

BAD BUNNY

RAUW ALEJANDRO

J BALVIN

MALUMA

CAMILO

9. Mejor nuevo artista urbano

FEID

BLESSD

JHAY CORTEZ

RYAN CASTRO

BELEE

DEKKO

10. Mejor canción urbana

IN DA GUETTO- J. BALVIN Y SKRILLEX

DESESPERADOS- RAUW ALEJANDRO Y CHENCHO CORLEONE

MAMIII- KAROL G Y BECKY G

MEDALLO- BLESSD, JUSTIN QUILES- LENNY TAVARES

YONAGUNI- BAD BUNNY

PEPAS- FARRUKO

11. Mejor video de música urbano

IN DA GETTO- J. BALVIN Y SKRILLEX, DIRIGIDO POR ALFRED MARROQUIN

DESESPERADO- RAUW ALEJANDRO Y CHENCHO CORLEONE, DIRIGIDO POR MANSON

MAMIII- KAROL G Y BECKY G, DIRIGIDO POR MIKE HO- ANGUS CLOUD DE EUPHORIA Y MIA KHALIFA

MEDALLO – BLESSD, JUSTIN QUILES Y LENNY TAVARES, DIRIGIDO POR DEIVY P.

YONAGUNI- BAD BUNNY , DIRIGIDO POR STILLZ

PEPAS- FARRUKO, DIRIGIDO POR MIKE HO

12. Mejor productor música urbano

OVY ON THE DRUMS POR MAMIII-KAROLG Y BECKY G

TAINY, SMASH, BYRD, FINESSE POR YONAGUNI- BAD BUNNY

OVY ON THE DRUMS POR MEDALLO – BLESSD, JUSTIN QUILES Y LENNY TAVARES

IAMCHINO, VICTOR CARDENAS, SHARO TOWERS, KARIEL QUIROZ, GHETTO POR PEPA- FARRUKO

DIMELO NINOW, DULCE COMO CANDY, EL ZORRO, NAISGAI POR DESESPERADO- RAUW ALEJANDRO Y CHENCHO COROLEONE

SKRILLEX, TAINY POR IN DA GETTO- J. BALVIN Y SKRILLEX

13. Mejor artista femenina pop urbano

TINI

BELINDA

DANNA PAOLA

GREEICY

CAMI

AITANA

FANNY LU

14. Mejor artista masculino pop urbano

CAMILO

MANUEL TURIZO

MIKE BAHIA

MAU Y RICKY

SEBASTIAN YATRA

DANNY OCEAN

15. Mejor canción pop urbana

SOBRIO- MALUMA

TACONES ROJOS. SEBASTIAN YATRA

BUENOS DIAS- WISIN, CAMILO Y LOS LEGENDARIOS

TE OLVIDO- MANUEL TURIZO

PERFECTA- REIK Y MALUMA

MELANCOLICOS ANONIMOS- SEBASTIAN YATRA

16. Mejor video música pop urbano

TACONES ROJOS- SEBASTIAN YATRA, DIRIGIDO POR DANIEL DURA Y SEBASTIAN YATRA

SOBRI- MALUMA, DIRIGIDO POR JESSY TERRERO

FUERA DEL MERCADO- DANNY OCEAN, DIRIGIDO POR RODRIGO RODRIGUEZ

PERFECTA- REIK Y MALUMA, DIRIGIDO POR JESSY TERRERO

TE OLVIDO- MANUEL TURIZO, DIRIGIDO POR P TECHEMIST

BUENOS DIAS-WISIN , CAMILO Y LOS LEGENDARIOS, DIRIGIDO POR NUNO GOMEZ

17. Mejor artista o agrupación regional mexicano femenino

ANGELA AGUILAR

ANA BARBARA

SANDRA ECHEVERRÌA

CHIQUIS RIVERA

NINEL CONDE

MAJO AGUILAR

18. Mejor artista o agrupación regional mexicano masculino

CHRISTIAN NODAL

CALIBRE 50

LOS DOS CARNALES

GRUPO FIRME

ESPINOZA PAZ

CARIN LEON

19. Mejor canción música regional mexicana

YA NO SOMOS NI SEREMOS – CHRISTIAN NODAL

YA SUPERAME- GRUPO FIRME

EL SOLTERO FELIZ- ESPINOZA PAZ

LA SINVERGUENZA-CHRISTIN NODAL & BANDA MS DE SERGIO LIZARRAGA

MIRANOS AHORA- CALIBRE 50

CADA QUEIN- GRUPO FIRME Y MALUMA

20. Mejor productor de música regional mexicana

JAIME GONZALEZ POR YA NO SOMOS NI SEREMOS- CHRISTIAN NODAL

ISAEL GUTIERREZ Y EVERT GUTIERREZ POR YA SUPERAME- GRUPO FIRME

ISIDRO CHAVEZ ESPINOZA POR EL SOLTERO FELIZ- ESPINOZA PAZ

JESUS TIRADO CASTAÑEDA POR MIRANOS AHORA- CALIBRE 50

EDEN MUÑOZ POR CHALE- EDEN MUÑOZ

EDGAR BARRERA, ISAEL GUTIERREZ Y EVERT GUTIERREZ POR CADA QUIEN- GRUPO FIRME Y MALUMA

21. Mejor video de música regional mexicano

YA NO SOMOS NI SEREMOS- CHRISTIAN NODAL

YA SUPERAME- GRUPO FIRME, DIRIGIDO POR ISAEL GUTIERREZ Y EVERT GUTIERREZ

EL SOLTERO FELIZ- ESPINOZA PAZ, DIRIGIDO POR VISUAL 1

LA SINVERGUENZA- CHRISTIAN NODAL & BANDA MS DE SERGIO LIZARRAGA, DIRIGIDO POR BELINDA

MIRANOS AHORA- CALIBRE 50

CADA QUIEN- GRUPO FIRME Y MALUMA, DIRIGIDO POR MANE BORJA

22. Mejor artista pop masculino

CAMILO

MANUEL MEDRANO

RICARDO MONTANER

ANDRES CEPEDA

PABLO ALBORAN

PEDRO CAPO

23. Mejor artista pop femenina

SHAKIRA

EVALUNA MONTANER

VENTINO

MONT LAFERTE

JULIANA VELASQUEZ

TINI

FANNY LU

24. Mejor canción pop

ESTAR ENAMORADO- CARLOS RIVERA Y RAPHAEL

INDIGO- CAMILO Y EVALUNA MONTANER

LA RUTINA- MIKE BAHIA

2005- FONSECA, GREEICY Y CALI Y EL DANDEE

LO QUE SE VA- ANDRES CEPEDA Y XIMENA SARIÑANA

MORAT- LLAMADA PERDIDA

25. Mejor productor de pop

PABLO CERIAN POR ESTAR ENAMORADO- CARLOS RIVERA Y RAPHAEL

CAMILO , NICOLAS RAMIREZ Y EDGAR BARRERA POR INDIGO- CAMILO Y EVALUNA MONTANER

ANDRES TORRES Y MAURICIO RENGIFO POR LA RUTINA- MIKE BAHIA

GEORGE NORIEGA, GIO FERNANDEZ Y JAVIER CUELLO POR LO QUE SE VA- ANDRES CEPEDA Y XIMENA SARIÑANA

JUAN PABLO ISAZA, ANDRES TORRES Y MAURICIO RENGIFO POR MORAT- LLAMADA PERDIDA

ANDRES TORRES Y MAURICIO RENGIFO POR 2005- FONSECA , GREEICY Y CALI Y EL DANDEE

26. Mejor video de pop

ESTAR ENAMORADO- CARLOS RIVERA Y RAPHAEL

INDIGO- CAMILO Y EVALUNA MONTANER DIRIGIDO POR EVALUNA MONTANER

LA RUTINA- MIKE BAHIA, DIRIGIDO POR PALOMA 36 GRADOS

2005- FONSECA, GREEICY Y CALI Y EL DANDEE, DIRIGIDO POR KATH D

LO QUE SE VA- ANDRES CEPEDA Y XIMENA SARIÑANA, DIRIGIDO POR JHONNY HENDRYX

MORAT- LLAMADA PERDIDA, DIRIGIDO POR MENDO

27. Mejor artista vallenato femenina

KAREN LIZARAZO

NATALIA CURVELO

MARGARITA DORIA

ANA DEL CASTILLO

ANDREINA

TEFI LAZARO

28. Mejor artista vallenato masculina

SILVESTRE DANGOND

FELIPE PELAEZ

OMAR GELES

DIEGO DAZA

HEBERT VARGAS

DANIEL CALDERON

29. Mejor canción vallenato

OTRA VEZ LLORAR- JORGE CELEDON Y SERGIO LUIS RODRIGUEZ

LOCA- FELIPE PELAEZ

EN LA BOCA- KAREN LIZARAZO Y GUSI

ENTUSAO- PETER MANJARRES Y DANI MAESTRE

FRACTURADO- DANIEL CALDERON E IVAN CALDERON

EL AMOR DE TU VIDA- KAREN LIZARAZO

30. Mejor productor de vallenato

JHON ALMARIO Y RAI RUEDA POR OTRA VEZ LLORAR-JORGE CELEDON – SERGIO LUIS RODRIGUEZ

FELIPE PELAEZ, HUMERTO RADA Y BREYNER GORDILLO POR LOCA-FELIPE PELAEZ

KAREN LIZARAZO, GUSI Y SMALL WATER MUSIC POR EN LA BOCA-KAREN LIZARAZO Y GUSI

PETER MANJARRES, BRAULIO TILANO, CARLOS VASQUEZ Y LUIS ANGEL  CABANA POR ENTUSAO-PETER MANJARRES Y DANI MAESTRE

CALDERON RECORDS POR FRACTURADO-DANIEL CALDERON E IVAN CALDERON

KAREN LIZARAZO – JOSE LUIS GARCIA Y LUIS SEVERICHE POR EL AMOR DE TU VIDA – KAREN LIZARAZO

31. Mejor artista  o agrupación tropical, salsa o cumbia

MARC ANTHONY

PRINCE ROYCE

CARLOS VIVES

GRUPO NICHE

ROMEO SANTOS

GUAYACAN ORQUESTA

MAURO CASTILLO

32. Mejor canción tropical, salsa o cumbia

MALA – MARC ANTHONY

COLOMBIA, MI ENCANTO – CARLOS VIVES

LAO’ A LAO’ – PRINCE ROYCE

PA’LLA VOY – MARC ANTHONY

VOLVI-AVENTURA – BADA BUNNY

CITAS CLANDESTINAS – GUAYACAN

33. Mejor productor tropical, salsa o cumbia

SERGIO GEORGE Y MARCO ANTONIO MUÑIZ POR MALA-MARC ANTHONY

LIN MANUEL MIRANDA Y CARLOS VIVES POR COLOMBIA, MI ENCANTO-CARLOS VIVES

GEOGER NORIEGA, GEOFFREY ROYCE, MIKE MUÑOS, GIO FERNANDEZ Y D LESLY LAO’ A LAO’- PRINCE ROYCE

SERGIO GEORGE Y MARCO ANTONIO MUÑIZ PA’ LLA VOY- MARC ANTHONY

CAMILO , EDGAR BARRERA Y ALEX CASTILLO POR KESI- CAMILO

GUAYACAN ORQUESTA POR CITAS CLANDESTINAS- GUAYACAN

34. Mejor artista de champeta

GIBLACK

MR BLACK

KEVIN FLOREZ

BAZURTO ALL STAR

TWISTER EL REY

ZAIDER

35. Mejor canción champeta

EL AVIONCITO- GIBLACK

BORRACHO BAILANDO CHAMPETA- KEVIN FLOREZ & CAPTAIN PLANET

MACTA LLEGA- MARTA LLEGA- LA TOXI COSTEÑA X DJ DEVER

YO TE MIRE – BAZURTO ALL STAR & ALEXANDRA COLORADO

CATALINA- MR BLACK EL PRESIDENTE

EL PELUCHE- TWISTER EL REY

36. Mejor productor Champeta

K7 ESTUDIOS POR EL AVIONCITO- GIBLACK

BORRACHO BAILANDO CHAMPETA- KEVIN FLOREZ & CAPTAIN PLANET

MACTA LLEGA- MARTA LLEGA- LA TOXI COSTEÑA X DJ EVER

MR BLACK MUSIC POR CATALINA – MR BLACK EL PRESIDENTE

DJ EVER, OMEGA, PASSA PASSA SOUND SYSTEM Y DEEZY POR YO TE MIRE- BAZURTO ALL STAR & ALEXANDRA COLORADO

GOLDEN POR EL PELUCHE- TWISTER EL REY

37. Mejor artista de música llanera

JOHN ONOFRE

WALTER SILVA

CHOLO VALDERRAMA

LUIS SILVA

ARIES VIGOTH

REYNALDO ARMAS

38. Mejor canción música llanera

COMO NO VOY A DECIRLO- LUIS SILVA Y YEISON JIMENEZ

HASTA MORIR- JOHN ONOFRE

SERA QUE SI SOY LLANERO- CHOLO VALDERRAMA

CANTO ENTRISTECIDO- ROSANGELA BELISARIO

ROMANCE QUINCEAÑERO- LUIS SILVA Y JHONNY RIVERA

JOHN ONOFRE- LA DUEÑA DE MIS CHURUPOS

39. MEJOR ARTISTA EN DESARROLLO

LOY

BLONDIAK

YAXX CALLE

ALEX GOT

REIJY

ATINA

Por primera vez este año  Latino Music Awards tendrá 5 categorías para premiar a los influencers que día a día comienzan triunfar en la música por medio de youtube o redes sociales, plataformas que han posicionado éxitos a nivel mundial

Las categorías de influencers 2022 son:

1. Instagramer del año

ANDREA VALDIRI

AIDA VICTORIA MERLANO

KAREN SEVILLANO

EL MINDO

LA LIENDRA

YEFERSON COSSIO

TE AMO HIJO TV

FELIPE SARUMA

2. TIK TOKER del año

LINA TEJEIRO

SOY ROKI

LATINERS

YANFRI

ANARKIA

JAVIER RAMIREZ

STEVEN SALME

JUANSE LHDK

STIVEN AVILA

LOS MONTAÑEROS

3. Influencer musical

YEFERSON COSSIO

KEVIN BURY

SEBASTIAN VILLALOBOS

LUISA FERNANDA W

MARILYN OQUENDO

SOY ROKI

MARCELA REYES

AMARA QUE LINDA

4. Canción viral de Tik Tok

ENVOLVER- ANITTA

ERNESTO PEREZ EL FRAILEJON

EL AVIONCITO- GIBLACK

EL EFECTO- BAD BUNNY

12X3- DEKKO

PANTYSITO- FEID , ALEJO Y ROBI

FUERA DE MERCADO- DANNY OCEAN

MUJERIEGO- RYAN CASTRO

VIDA DE RICO- CAMILO

RE LOS PAPI RE LOCOS- ANARKIA

5. Youtuber del año.

AMI RODRIGUEZ

SOFIA CASTRO

AMARA QUE LINDA

KIKA NIETO

SEBASTIAN VILLALOBOS

PAU TIPS

CALLE Y POCHE

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