“Estoy aprendiendo a adaptarme al impacto de mi Tourette”, Lewis Capaldi

El cananta esconcés Lewis Capaldi hacía su presentación en el Pyramid Stage, en el festival Glastonbury, pero tuvo que suspender su concierto. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

“Cuando tengo un ataque de pánico, siento como si me volviera loco, completamente desconectado de la realidad, me mareo, no puedo respirar, algo pasa en mi cabeza, sudo… “, dice Lewis Capaldi, cantante escocés de 27 años en el documental “How I’m Feeling Now”, en la plataforma Netflix desde el pasado mes de abril. En la producción del director Joe Pearlman, el joven artista habla de sus problemas de salud mental, de la fama, la presión, la ansiedad y el síndrome de Tourette, del que fue diagnosticado.

Apenas el 5 de junio, Capaldi emitió un comunicado en el que decía que iba a tomar un descanso. Que se retiraba de los escenarios por un tiempo porque no estaba pasando por su mejor momento. “Los últimos meses han sido muy duros, tanto mental como físicamente. No he estado en mi casa desde Navidad y en este momento lucho por recuperarme de todo”.

Estuvo alejado de escenarios y actividades musicales durante tres semanas y este fin de semana apareció en Glastonbury, uno de los festivales más renombrados de Inglaterra. En medio de su actuación, el artista tuvo que terminar su espectáculo antes de tiempo.

¿Qué le pasó? Capaldi comenzó a notar movimientos involuntarios o tics por lo que paró su presentación; entonces el público que llegó al Pyramid Stage comenzó a entonar estrofas de la canción. El artista se disculpó y le insistió que no tenía que disculparse. “Es evidente que necesito tomar más tiempo para poner todo en orden”, dijo y salió del escenario. El concierto terminó en ese momento.

Retiro temporal

Este martes el cantante escocés dijo en redes sociales que su gira había sido cancelada, que no estaría en los escenarios en “el futuro previsible” y que “es obvio que necesito pasar más tiempo poniendo en orden mi salud física y mental”. También dijo que “solía poder disfrutar de cada segundo de conciertos como este” (refiriéndose a su presentación del sábado). En su comunicado calificó la decisión como “la más difícil de mi vida”. Dio las gracias a Glastonbury por haberlo invitado a tocar y por haber cantado con él cuando “lo necesitó” y por “los mensajes” que le llegaron luego del concierto.

“Pero la verdad es que aún estoy aprendiendo a adaptarme al impacto de mi Tourette y el sábado se hizo evidente que necesito pasar mucho más tiempo poniendo en orden mi salud mental y física para poder seguir haciendo lo que amo durante mucho tiempo”, agregó.

Capaldi tenía programados 26 conciertos por todo el mundo hasta el próximo mes de octubre

¿Qué es el síndrome de Tourette?

De acuerdo con expertos consultados por la televisión británica, “no es posible saber cuándo regresará Capaldi a los escenarios, pues cada tratamiento es único

Capaldi comenzó a sufrir ansiedad y presión a la hora de actuar al poco de alcanzar la fama. En septiembre de 2022, tras haber desarrollado tics nerviosos, reveló que había sido diagnosticado con el Síndrome de Tourette. ¿Qué es? El Centro de Enfermedades de Estados Unidos describe así esta enfermedad: “El Síndrome de Tourette (TS) es una condición del sistema nervioso que hace que las personas tengan movimientos involuntarios o tics.

Explica la página, que “los tics son contracciones, movimientos o sonidos repentinos que las personas repiten. Las personas que tienen tics no pueden evitar que su cuerpo haga estas cosas. Por ejemplo, una persona puede seguir parpadeando una y otra vez. O bien, una persona puede emitir un gruñido de mala gana”.

“Tener tics es un poco como tener hipo. Aunque no quieras tener hipo, tu cuerpo lo hace de todos modos. A veces, las personas pueden dejar de hacer cierto tic por un tiempo, pero es difícil. Eventualmente la persona tiene que hacer el tic. Según el tipo de tics que tenga una persona y la duración de los tics, se le puede diagnosticar este síndrome u otro trastorno de tics.

¿Cuáles son los síntomas y el tratamiento? El CDC dice que son los tics simples y temporales que duran algunas semanas o meses hasta tics complejos que duran mucho tiempo. Los síntomas comienzan cuando la persona está entre los 5 y 10 años y ocurren, generalmente en la cabeza y cuello.

“Los tipos de tics y la frecuencia cambian con el tiempo, pueden desaparecer incluso y reaparecer”, se lee en la página web. Hay mejoría en la edad adulta, pero a otras se les puede empeorar con el paso de los años. Expertos consultados por la prensa británica señalan que “aunque no existe una cura para este síndrome sí hay tratamientos con medicamentos y tratamientos conductuales para controlar los movimientos involuntarios.