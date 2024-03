Falleció el pianista de boogaloo Pete Rodríguez a los 91 años

El músico tenía su propia agrupación, llamada Pete Rodríguez y su conjunto. Foto: Instagram: Fania Records

En la noche del lunes 11 de marzo se supo del fallecimiento del pianista estadounidense Pete Rodríguez, uno de los representantes de los ritmos de boogaloo, también conocido como bugalú, una fusión de sonidos afrocubanos y el soul. Rodríguez tenía 91 años y había sido el intérprete de la canción “I Like it LikeThat” (en español: A mí me gusta así). En 2018, la cantante Cardi B hizo una versión de la canción, titulada “I Like It”.

“Con gran pesar compartimos el fallecimiento del gran pianista y líder de la banda, Pete Rodríguez. El mundo ha perdido a un increíble artista latino cuya música seguirá influyendo en las generaciones venideras. Nuestro más sentido pésame para su familia y amigos”, escribió la disquera Fania Records en su cuenta de Instagram, junto a una imagen del músico estadounidense, de padres puertorriqueños.

¿Quién era Pete Rodríguez?

El músico era pianista y líder de banda, que junto a su agrupación, llamada Pete Rodríguez y su conjunto, lanzó varias canciones de éxito. El estadounidense es uno de los exponentes del boogaloo, tanto así que fue llamado “El rey del boogaloo”. Además de “I Like it LikeThat”, es conocido por otras canciones, como “Soy el rey” y “Descarga Caliente”, interpretada junto a su banda en colaboración con el panameño Rubén Blades.

De hecho, Rodríguez y Blades hicieron el álbum “De Panamá a Nueva York” juntos en 1970. Más adelante, Pete Rodríguez y su conjunto lanzó el disco “Right On! (¡Ahí Na’ Ma’!)”.