Falleció Pablo Molina, exvocalista de Todos Tus Muertos y Lumumba

El argentino falleció después de luchar por varios años contra el cáncer. Foto: Instagram: pablomolina_ok

Falleció Pablo Molina a los 58 años después de combatir por varios años el cáncer. El cantante y percusionista argentino, conocido por su carrera como solista y sus participaciones en Todos Tus Muertos y Lumumba, murió el sábado 2 de septiembre, según informaron sus hijos a través de redes sociales. Molina era conocido por su carrera musical en el género del reggae, así como en la difusión de la cultura rastafari.

El músico luchó hasta los últimos momentos contra un tumor en el hígado, según informa Radionica. “Lxs hijxs de Pablo les queríamos comunicar que nuestro padre hoy falleció después de años de lucha contra el cáncer. Les queríamos agradecer a todxs sus seres queridos y sus fans por todo el apoyo que le dieron a nuestro padre siempre. Rest in power”, escribió la familia en la cuenta de Facebook del argentino.

Más sobre Música ¿Por qué las batallas de freestyle de la FMS están detenidas en todo el mundo? En Colombia la profesionalización del freestyle aún tiene muchos retos, sin embargo, el parón generalizado en los países en los que hace presencia FMS, obliga a replantear el negocio. Conocer más ¿Por qué las batallas de freestyle de la FMS están detenidas en todo el mundo? La IA, un nuevo desafío para la industria musical Unos le temen y otros lo encuentran un fenómeno “interesante”. Los programas de inteligencia artificial (IA), que recrean voces de artistas, plantean un desafío para la industria musical, consciente de que tendrá que lidiar con ello. Leer más La IA, un nuevo desafío para la industria musical

En mayo pasado, el artista tuvo que cancelar presentaciones que tenía programadas en Costa Rica y México junto a Amílcar Nadal, como parte de su proyecto Lumumba, “Todos los shows cancelados por mi deterioro en mi salud. Disculpas a todos por los problemas que les he ocasionado. Y muy agradecido a la organización que me llevaron al hospital, a los que me acompañaron, los que se involucraron, amigos de años. Por el momento no puedo volver a los escenarios, estaré en reposo y tratamiento médico por varios meses. Muchas gracias!”, escribió el músico.

Le puede interesar: El músico estadounidense Jimmy Buffett muere a los 76 años

Poco después de que anunciara que estaría lejos de los escenarios por un tiempo, Molina publicó en varias ocasiones que necesitaba ayuda económica para sus tratamientos médicos. Diversos músicos despidieron al artista con mensajes publicados en redes sociales, entre ellos; Chelo Delgado, de La Zimbabwe; Sergio Rotman, de Los Fabulosos Cadillacs; Hugo Lobo de Dancing Mood; Luciano Scaglione de Attaque 77; y Chino Biscotti, de Cadena Perpetua.

¿Quién era Pablo Molina?

Era un cantante y percusionista argentino. A inicios de la década de 1990 llegó a Todos Tus Muertos, grupo musical donde cantó junto a Fidel Nadal. Durante esa misma época también crearía el grupo Lumumba, junto a Fidel y su hermano Amílcar. Desde el año 2000 el músico desarrolló su carrera como solista.

Leer más: El nuevo cómic de “Superman” se inspiró en “Folklore”, un álbum de Taylor Swift