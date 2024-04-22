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EntretenimientoMúsica

Fat N, el freestyler revelación de la temporada en los Freestyle Master Awards

Este lunes se conocieron los ganadores de los premios que cada año condecoran lo más destacado de la disciplina.

Redacción Entretenimiento
22 de abril de 2024 - 11:00 p. m.
Fat N representó a Colombia en la Final Internacional de Red Bull Batalla en 2023. En esa competencia logró el subcampeonato. Gianfranco Tripodo / Red Bull.
Fat N representó a Colombia en la Final Internacional de Red Bull Batalla en 2023. En esa competencia logró el subcampeonato. Gianfranco Tripodo / Red Bull.
Foto: Gianfranco Tripodo / Red Bull

El freestler caleño Alan Cortés, mejor conocido en el circuito como Fat N, fue reconocido este lunes como el “Freestyler revelación” de la jornada en la cuarta edición de los Freestyle Master Awards, los premios que cada año condecoran lo más destacado de la disciplina en todo su ecosistema.

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Fat N, el basquetbolista al que le tocó ser rapero

El MC colombiano, actual subcampeón internacional de Red Bull Batalla, llegó al circuito internacional pisando fuerte. Representó a Colombia en la inter que se llevó a cabo en Bogotá en diciembre pasado y le imprimió frescura, flow y contundencia a una escena en crecimiento.

Con más de 30.000 votos de los seguidores, estos fueron los primeros premios que se otorgaron, los cuales los elegían exclusivamente los fans:

1) 🗣️MEJOR PÚBLICO🗣️

NOMINADOS:

FMS CARIBE JORNADA 1 (San Salvador, El Salvador)

FMS FINALS ARGENTINA (Buenos Aires)

FMS FINALS CHILE (Santiago)

RED BULL INTERNACIONAL (Bogotá, Colombia)

GANADOR:

🥇 FMS FINALS ARGENTINA (Buenos Aires) 🥇

2) 🙋‍♂️MEJOR PRESENTACIÓN🙋‍♂️

NOMINADOS:

CHUTY (Minuto de presentación FMS España Jornada 5)

EL MENOR (Cypher FMS Finals Chile)

LETRA (Cypher FMS Finals Caribe)

ZASKO (Minuto de Presentación FMS España Jornada 1)

GANADOR:

🥇 EL MENOR (Cypher FMS Finals Chile) 🥇

3) 🔝MEJOR EVENTO🔝

NOMINADOS:

GRAN FINAL FMS INTERNACIONAL

PLAYOFFS FMS INTERNACIONAL

RED BULL 5 VIDAS

RED BULL INTERNACIONAL

GANADOR:

🥇 RED BULL 5 VIDAS 🥇

El evento se llevó a cabo en Colombia. Marithea salió campeona.

4) 👑FREESTYLER FAVORITO DEL PÚBLICO👑

NOMINADOS:

CHUTY (España)

EL MENOR (Chile)

LARRIX (Argentina)

LETRA (Venezuela)

GANADOR:

🥇 EL MENOR (Chile) 🥇

Tras hacer un breve repaso de los premios otorgados por los seguidores, se dio paso a los premios de la industria (artistas, djs, speakers, jueces, organizadores, periodistas y creadores de contenido) tras el filtro comunitario:

5) 🌃MEJOR COMPETICIÓN UNDERGROUND🌃

NOMINADOS:

BDM (España)

DEM BATTLES (Chile)

LIGA VENOM (México)

ONLY BARS (Argentina)

GANADOR:

🥇 DEM BATTLES (Chile) 🥇

6) 👶MEJOR ROOKIE FMS👶

NOMINADOS:

DYBBUK (Argentina)

JESSE PUNGAZ (Argentina)

MAJESTIC (México)

PUPPY (Colombia)

GANADOR:

🥇 DYBBUK (Argentina) 🥇

7) ⚠️FREESTYLER REVELACIÓN⚠️

NOMINADOS:

FAT N (Colombia)

MP (Argentina)

REVERSE (Cuba)

SKILL (Perú)

GANADOR:

🥇 FAT N (Colombia) 🥇

8) 🗞️MEJOR LABOR PERIODÍSTICA🗞️

NOMINADOS:

ADRIANA JIMÉNEZ (España)

DANIEL CRUZ (México)

MATI ORTEGA (Chile)

MATI VALDEZ (Argentina)

GANADORA:

🥇 ADRIANA JIMÉNEZ (España) 🥇

9) 📲MEJOR CREADOR DE CONTENIDO📲

NOMINADOS:

BLON (España)

EL CORRAL DE JIMMY (México)

EYOU TV (México)

RODRIGO QUESADA (España)

GANADOR:

🥇 BLON (España) 🥇

10) 👤MEJOR HOST👤

NOMINADOS:

BEKAESH (España)

CAYU (Chile)

MISIONERO (Argentina)

SERKO FU (México)

GANADOR:

🥇 MISIONERO (Argentina)🥇

11) 💿MEJOR DJ💿

NOMINADOS:

ATENEA (Chile)

SONICKO (México)

VERSE (España)

ZONE (Argentina)

GANADOR:

🥇 VERSE (España)🥇

12) 🫷MEJOR JURADO (TOP 5)🫸

NOMINADOS:

ARCÁNGEL (República Dominicana)

BABI (España)

DANGER (México)

DTOKE (Argentina)

JUANCÍN (Argentina)

PIEZAS (España)

SKONE (España)

SOEN (España)

STIGMA (Chile)

TESS LA (México)

GANADORES:

🥇 DTOKE, ARCÁNGEL, PIEZAS, SKONE & SOEN🥇

13) 🖇️MOMENTO MÁS ÉPICO🖇️

NOMINADOS:

DESPEDIDA DE BLON

ENTRADA DE MISIONERO EN EL ESTRENO DE FMS CARIBE

MINUTO COREADO POR EL PÚBLICO EN EL PAPO VS CACHA

RODAMIENTO DANDO CLASE IMPROVISANDO

GANADOR:

🥇 MINUTO COREADO POR EL PÚBLICO EN EL PAPO VS CACHA🥇

14) 👊MEJOR PUNCHLINE👊

NOMINADOS:

CHUTY: “Bajo al infierno a buscarlo”

EL MENOR: “Yo soy el Eminem de Chile...”

LARRIX: “Todos los perros se portan mal...”

LETRA: “Tiraste muchas barras, pero te faltaron códigos”

NITRO: “Qué complejo entregarlo todo para que entiendan simple”

GANADOR:

🥇 LETRA: “Tiraste muchas barras, pero te faltaron códigos”🥇

15) 🕛MEJOR MINUTO🕛

NOMINADOS:

EL MENOR vs Teorema

LETRA vs Nekroos

NITRO vs Sweet Pain

SWEET PAIN vs Chuty

GANADOR:

🥇 NITRO vs Sweet Pain🥇

16) 🕛MEJOR BATALLA🕛

NOMINADOS:

CHUTY vs ACZINO (Red Bull Internacional)

EL MENOR vs TEOREMA (FMS Chile)

GAZIR vs CHUTY (FMS España)

LARRIX vs EL MENOR

GANADOR:

🥇CHUTY vs ACZINO (Red Bull Internacional)🥇

17) 🔟TOP 10 ALL STARS🔟

GANADORES:

MECHA (Argentina)

CHANG (Venezuela)

ACZINO (México)

LOBO ESTEPARIO (México)

TEOREMA (Chile)

NITRO (Chile)

LETRA (Venezuela)

LARRIX (Argentina)

CHUTY (España)

EL MENOR (Chile)

18) 🐐FREESTYLER DEL AÑO🐐

NOMINADOS:

CHUTY (España)

EL MENOR (Chile)

LARRIX (Argentina)

LETRA (Venezuela)

GANADOR:

🏆EL MENOR (CHILE)🏆

Por Redacción Entretenimiento

Temas recomendados:

Fat N

Red Bull Batalla

Freestyle colombano

 

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