Fernando Puentes llega a Colombia para presentar “Ahora soy yo”

¿Cómo ha sido el recibimiento en Colombia?

Me he sentido muy bien recibido y me ha sorprendido que las personas en Colombia se identifiquen tanto con la cultura mexicana. Hay muchas personas que quizás todavía no nos conocen y el hecho de saber que somos de México les causa intriga y quieren conocer acerca de mis canciones.

¿Por qué “Ahora soy yo”?

Esa es una canción romántica de desamor que trata de alguien que le entrega todo a una persona, pero no es correspondido de la misma manera y después de sufrir le dice al otro que “soy yo quien te vi llorar”, porque a esa persona le hacen lo mismo. Hay mucha gente que se identifica con la letra.

¿La inspiración de la letra es una vivencia personal o en quién está inspirada?

Esta canción está escrita por mi hermana Adriana Puentes. A ella le tocó vivir la experiencia del engaño y a partir de esa historia nacieron estas letras, que ahora sí se pueden compartir con muchas personas.

¿Cómo vivió este año a nivel musical?

Este año tuve la oportunidad de participar en películas mexicanas colocando las canciones propias. Es algo que no me esperaba, sin embargo, me estoy abriendo a participar en el cine mexicano. Vamos a cerrar con fechas de conciertos este año y al iniciar el otro volveré nuevamente a Colombia presentando música en vivo, una experiencia que va a ser totalmente diferente.

¿Con qué artistas colombianos le gustaría realizar colaboraciones?

Estaríamos encantados de hacer colaboraciones con Jessi Uribe y Yeison Jiménez, artistas que están apostándole a fusiones con sonidos mexicanos.

¿Qué lo llevó a tomar la decisión de hacer música de forma profesional?

Mis comienzos en la música comenzaron un poco jugando a cantar, a tocar. De pequeño lo miraba como un sueño, pero decidí hacerlo de manera profesional estudiando para ahora darle el inicio a la carrera de solista de Fernando puentes.

Recientemente, ganó el premio Revelación del corrido en los Hispanic Music Awards, ¿qué le dice esto?

Me sorprendí mucho cuando escuché la mención en los Hispanic Music Awards. Estaba tan emocionado solo con la nominación y nos sentíamos ganadores, independientemente de si recibíamos o no el premio y el hecho de ganar me tiene muy contento.