Festival Estéreo Picnic 2023, prográmese con el cartel oficial de cada día

El Festival Estéreo Picnic 2023 contará con artistas como Blink-182, Rosalía, Morat, Billie Eilish y más. Foto: Cortesía: Páramo/ Angelica Liv

Los cuatro mejores días de 2023 ya tienen los nombres que protagonizarán la liberación de los distintos en la duodécima edición del Festival Estéreo Picnic.

Un jueves con regresos legendarios y leyendas contemporáneas, un viernes de tres cabezas (hip hop, pop y rock), un sábado consagrado a la fiesta más alucinante del año y un domingo para cerrar con la música del presente y del futuro.

El 23 de marzo Blink-182, con la alineación original de Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker, se presentará por primera vez en Colombia. Junto a ellos llegará lo nuevo y espeluznante de Tame Impala y The 1975; pondrán a bailar a más de uno Cut Copy, Purple Disco Machine y Soffie Tukker.

Las melodicas voces de Melanie Martínez y Cigarrettes After Sex retumbaran en los oídos de cada asistente y Wallows, 100 Gecs, The Change, Ha$lopablito y más se presentarán en el primer día del FEP2023.

El 24 de marzo se presentarán por primera vez en la historia del Festival, tres headliners en una misma noche: uno de los raperos más grande de la escena musical, Drake; la artista pop que encabeza la revolución del género, Rosalía; y una institución del rock y el new wave como Debbie Harry y Blondie.

La salsa romántica de Jerry Rivera, nuevos tonos pop en las voces de Tove Lo y Aurora, los viajes electrónicos de Fred Again.., la experimentación de Devendra Banhart y las presentaciones de Omar Apollo, Sen Senra, Mabiland, Louta y más en un viernes imperdible.

El 25 de marzo será un sábado de desenfreno fiestero en modo electrónico, hip hop, perreo y hasta con boleros. The Chemical Brothers en su estreno en “Un Mundo Distinto”, Wu-Tang Clan con su debut en Sudamérica y una selección que apaleará el Campo de Golf Briceño 18 con baile imperecedero: Moderat, Armin Van Buuren, Ryan Castro, Gorgon City, Dawe x Damper y otros.

El rap y el freestyle tendrá su jornada con Bizarrap, Trueno, No Rules Clan y Mugre Sur. También será la noche de homenaje a los más de 60 años de carrera del inmenso Alcibides Alfonso Acosta Cervantes.

Finalmente, el cierre del 26 de marzo marcará a la Generación Z con los himnos de sus tiempos. Billie Eilish y “when the party’s over”, “Happier Than Ever” y “bad guy”; Lil Nas X y “Old Town”, “Montero” e “Industry Baby”. Morat con “No se va”, “Cómo te atreves” y “Cuando nadie ve”. Kali Uchis con “telepatía”, “Dead To Me” y “After The Storm”. Jamie XX, Tokischa, Conan Gay, Dominic Fike. Elsa y Elmar, Villano Antillano y otros protagonistas del Siglo XXI en un domingo ingobernable.