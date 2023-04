Festival Primavera Sound llega por primera vez a Colombia, estas son la fechas

El festival es de origen español y goza de una amplia reputación en España, principalmente en Barcelona y Madrid. Foto: EFE - ARMANDO ARORIZO

El festival español de música contemporánea “Primavera Sound” llegará por primera vez a Bogotá con una combinación de talento local e internacional, que se subirá al escenario los próximos 9 y 10 de diciembre en la segunda vez que el emblemático evento en América.

”Hace tiempo que queríamos crear un evento en Colombia, ya que es uno de los puntos vitales del circuito de la música en directo en Latinoamérica”, aseguró el director del Primavera Sound, Alfonso Lanza, en un comunicado en el que reiteró sus deseos de “aprender de la escena musical colombiana”.

La elección del Parque Metropolitano Simón Bolívar como “pulmón verde de la ciudad” y futuro escenario del festival se debe a los principios del evento en materia de “sostenibilidad, compromiso social” e “integración urbanística natural y respetuosa”, precisó la organización.

Segunda ruta latinoamericana del Primavera Sound

Bajo el lema “reflect what you are, aquí y allá, a un lado y a otro del Atlántico”, el festival iniciará su primavera austral los próximos 25 y 26 de noviembre en Buenos Aires, para después llegar a Sao Paulo los días 2 y 3 de diciembre, pasar el 7 del mismo mes por Asunción y aterrizar en la capital colombiana el 9 y 10 de diciembre.

Este festival, oriundo de Barcelona y con 20 años de historia, cruzó por primera vez al otro lado del Atlántico en 2022 para llevar a Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo a artistas de la talla de los británicos Artic Monkeys o la neozelandesa Lorde.

Este año y, pese a que aún se desconoce quiénes figurarán en la cartelera, el Primavera Sound se reencontrará en su edición número 20 con el público argentino y brasileño, agregando como novedad el Primavera Day en Paraguay y el Primavera Sound 2023 Colombia.

