Festival Timeless 2025 en Barranquilla: artistas, apertura de puertas y más

Hoy, el Gran Malecón del Río en Barranquilla es testigo de la octava edición del Festival Timeless que reúne artistas de música alternativa para mostrarle al público de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena las diferentes propuestas artísticas más destacadas de la escena musical que han venido evolucionando junto con su crecimiento como ciudad internacional.

Este evento cultural se ha consolidado como la principal plataforma de música alternativa en la ciudad y uno de los encuentros más vibrantes del Caribe colombiano, pues, además, se realiza en la ribera occidental del Río Magdalena, el lugar turístico más grande del país, que cada fin de semana recibe más de 30 mil personas.

Festival Timeless fue creado en el 2017 con el propósito de abrir un espacio importante para la música alternativa en la escena cultural colombiana. A partir de ese momento, comenzó a crecer y a posicionarse como el único festival de este tipo en la capital del Atlántico. La edición del 2020 tuvo que adaptarse de manera virtual debido a la pandemia.

¿Qué artistas estarán en el Festival Timeless?

Además de Cultura Profética y Bacilos, otras bandas y artistas como Clubz, Duplat, Systema Solar, Maparche, Teddy Pank, Bruno Libonati y Myuras y algunos grupos emergentes, también hacen parte del evento musical.

Horarios y aperturas de puertas

A partir de las 02:00 p.m. de hoy, las puertas serán abiertas para que los fanáticos puedan disfrutar de géneros como el rock, indie, tropipop, caribe, electrónica, reggae y dancehall en uno de los lugares más turísticos y emblemáticos de Barranquilla.

Además de los conciertos, el festival también brindará una experiencia con Plaza Timeless, la zona de emprendimientos y marcas que contribuyen a la economía de la costa Caribe. Los visitantes también encontrarán una gran oferta gastronómica.